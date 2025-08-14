x

El Peñol celebra 40 años del Encuentro Departamental de Bandas Musicales

Este año, el encuentro se celebrará del 15 al 18 de agosto.

  El Encuentro Nacional de Bandas de Musicales celebra 40 años. FOTO: Cortesía
    El Encuentro Nacional de Bandas de Musicales celebra 40 años. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 14 minutos
bookmark

Antioquia esta llena de música, aunque el protagonismo se lo lleva casi siempre Medellín, porque aquí tuvieron sede las grandes compañías discográficas del país, por la muerte de Gardel, la invención del Chucu Chucu o el fenómeno en que se ha convertido el reguetón.

Pero el municipio de El Peñol ha sido parte fundamental de la música del departamento pues lleva 40 años organizando el Encuentro Departamental de Bandas que lleva la música por todos los rincones del municipio.

“Hay tradiciones que no se cuentan, se sienten. Son el alma de un pueblo hecha melodía. Durante cuatro décadas, El Peñol no solo ha organizado un encuentro de bandas; ha sido el guardián del latido musical de Antioquia, la cuna donde los sueños de miles de jóvenes aprendieron a volar al compás de un clarinete, una trompeta y un tambor. Este es el legado del primer y más grande festival de su tipo, una historia viva que ha demostrado que la música es el lenguaje que une generaciones, transforma comunidades y convierte a un municipio en el escenario más mágico de Colombia”, dice el comunicado de la alcaldía del municipio.

Este año, el encuentro se realizará del 15 al 18 de agosto, y la celebración será total. La fiesta, dicen, romperá todas sus fronteras y el municipio se vestirá de gala para recibir a 15 delegaciones de diferentes municipios, además de los invitados internacionales que vienen de México.

La apertura del evento se hará con la inauguración de una exposición fotográfica que recorre los 40 años de historia del Encuentro Departamental de Bandas en el Museo Histórico. En la noche, a las 7:00 p.m. será el concierto de apertura que estará a cargo de la Banda de Música del Estado de Puebla, Mexico.

El sábado 16 de agosto habrá presentaciones en diferentes barrios, incluyendo el Parque Temático Replica del Viejo Peñol y el Santuario Natural de la Divina Pastora; posteriormente a las 7:00 p.m., el desfile inaugural y verbena popular con todas las delegaciones.

El domingo 17 de agosto, desde las 11:00 a.m. se contará con la presentación de la Red de Escuelas de Música de Medellín, y la presentación de cada banda invitada. A las 8:00 p.m. será el acto de cierre con orquesta. Finalmente, el lunes 18 las bandas recorrerán algunos sitios turísticos del municipio antes de regresar a sus lugares de origen.

Utilidad para la vida