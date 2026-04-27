Encuesta GAD3: Cepeda se aleja de posibilidad de ganar en primera vuelta con el 36% de intención de voto

La nueva encuesta de GAD3, publicada para Noticias RCN, La FM y La República, deja ver a un Iván Cepeda estancado en 36%, pero con la segunda vuelta asegurada. Abelardo de la Espriella también sale estancado, con el mismo 21% de la medición anterior, de marzo. Entretanto, Paloma Valencia bajó del 16% al 13%. Candidatos de centro como Claudia López (3%) y Sergio Fajardo (2%), suman entre los dos lo mismo que el voto en blanco (5%). Entretanto, otros como Santiago Botero, Miguel Uribe Londoño, Luis Gilberto Murillo, Roy Barreras y otros no superan el 0,8%. De hecho, Barreras registra 0,0%, lo mismo que el desconocido Gustavo Matamoros. Lea también: Los que le hablan al oído a Paloma Valencia: Álvaro Uribe y estrategas Con respecto a la medición de marzo, Cepeda subió un 1%, dentro del margen de error. De la Espriella se mantuvo en el mismo lugar y Valencia disminuyó de 16% a 13%. En cuanto a los candidatos vicepresidenciales que preferirían los encuestados, Aída Quilcué subió del 28% al 32%, y José Manuel Restrepo del 18% al 19%. Juan Daniel Oviedo bajó los mismos tres puntos que Valencia: pasó del 18% al 15%.

Segunda vuelta

El escenario de segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella refleja el mismo estancamiento. En marzo, Cepeda tuvo un 45% frente a un 36% del abogado cordobés, mientras que ahora Cepeda tiene un 46% frente a un 35%.

Contra Paloma Valencia seguiría ganando Cepeda con un 44% ante un 37%. En este caso, Valencia bajó del 40% que había sacado en marzo. Y, en una segunda vuelta entre Valencia y De la Espriella, que parece improbable, el abogado ganaría con un 28%, pero 25% votarían en blanco y el 20% no votaría.

Demografía y metodología

La encuesta tuvo en cuenta una edad media de 45 años, con 30% de los encuestados entre 18 y 34 años, 38% entre 35 y 54 y 32% con más de 55. 22% fueron trabajadores del sector privado, 9% del público, 38% independientes, 7% jubilados o pensionados, 6% con contrato suspendido o cesante, 4% estudiantes, 9% trabajo doméstico no remunerado y 6% otros. En términos de estratos, el 62% dijo pertenecer a los estratos 1 y 2, el 25% al 3, y el 11% entre el 4 y el 6. Lea también: Elecciones 2026: Cepeda sube y Paloma Valencia se duplica, metiéndose en la pelea por la segunda vuelta, según Invamer

Análisis de expertos

EL COLOMBIANO consultó a Ricardo Ruiz, politólogo y analista de datos, las diferencias entre las encuestas de GAD3 e Invamer se deben a la metodología. En Invamer se vieron resultados muy distintos: ante la pregunta de “si las elecciones a la presidencia se realizaran el próximo domingo, ¿por cuál candidato votaría usted?”, los encuestados respondieron así: Iván Cepeda 44,3 %, Abelardo De La Espriella 21,5%, Paloma Valencia 19,8%, Claudia López 3,6% y Sergio Fajardo 2,5%. “La metodología en buena parte da cuenta de eso. La encuesta de Invamer es presencial y requiere un muestreo muchísimo más grande, y cuando se sobrerrepresentan estratos pequeños o áreas rurales, esos perfiles tienen actualmente cercanía con candidaturas como las de Cepeda, y en menor medida, Abelardo”, dijo.

Y agregó: “con Paloma suceden dos elementos: concentra su votación en centros urbanos como Medellín y Arauca y Bogotá, precisamente en donde hay mayor indecisión y el votante se define tardíamente. También, GAD3 es más cauto en los resultados, deja un ancho de incertidumbre mucho más alto”. Este diario también habló con Yann Basset, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario, quien destacó “la tendencia” y dijo que “cada encuesta tiene su metodología, es normal que muestren algunas diferencias, una grande es que Invamer está basando sus estimaciones de intención de voto sobre el electorado que dice estar seguro de ir a votar”. Mientras tanto, GAD3 “tiene en cuenta a los indecisos, lo que da porcentajes ligeramente distintos. De todos modos, hay que recordar que las encuestas son fotografía de un momento, lo importante es mirar las tendencias que pueden existir de una encuesta a la otra”.

Ficha técnica