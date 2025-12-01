Los precandidatos “desaparecidos” que no llegaron ni al 1 % en la encuesta de Invamer: ¿no despegó la campaña de Roy Barreras?

El crecimiento de Cepeda también está influenciado por la reciente consulta de octubre del Pacto Histórico, en la que resultó ganador con más de 1,5 millones de votos frente a la exministra Carolina Corcho.

Invamer publicó su más reciente encuesta, que muestra la intención de voto de los encuestados en el país entre el 15 y el 27 de noviembre para las elecciones presidenciales de 2026. Entre los precandidatos con mayor intención de voto se encuentran Iván Cepeda con el 31,9%; Abelardo de la Espriella con 18,2%, Sergio Fajardo con 8,5%; Miguel Uribe Londoño con 4,2%, Claudia López con 4,1%, Vicky Dávila con 3,7%, Juan Carlos Pinzón con 2,9% y Germán Vargas Lleras con 2,1%.

Sin embargo, otros candidatos quedaron en la sombra de esta encuesta, ya que no alcanzaron ni siquiera el 1% de la intención de voto, lo que genera varios interrogantes sobre la fuerza de sus campañas políticas y la cercanía o confianza que despiertan entre los electores.

Roy Barreras obtuvo un 0,6 % de intención de voto, un porcentaje que parece jugar en su contra, ya que lo coloca por debajo de 20 precandidatos. Además, ha enfrentado inconvenientes con su partido político La Fuerza de la Paz, luego de que el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, de la Sección Quinta del Consejo de Estado, admitiera el 6 de noviembre una demanda que buscaba la anulación de su personería jurídica.

Los abogados Samuel Alejandro Ortiz Mancipe y Lucas Durán Hernández presentaron este recurso contra el partido de Barreras con base en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 a fin de lograr la nulidad de la Resolución 5436 del 5 de diciembre de 2022, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció la personería jurídica del partido. Ellos argumentaron que la creación de La Fuerza de la Paz se produjo en 2022, tras la división de la Alianza Democrática Amplia (ADA), y ocurrió mientras el CNE mantenía abiertos procesos sancionatorios contra dicho movimiento político.

Otros precandidatos en el fondo de la lista y con menos del 1 % de intención de voto, según el resultado de Invamer, son Luis Gilberto Murillo (0,9 %), Luis Carlos Reyes (0,8 %), Carlos Caicedo (0,8 %), Efraín Cepeda (0,7 %), Paola Holguín (0,7 %), David Luna (0,6 %), Mauricio Cárdenas (0,6 %), Juan Daniel Oviedo (0,5 %), Maurice Armitage (0,5 %), Felipe Córdoba (0,5 %), Mauricio Gómez Amín (0,4 %), Mauricio Lizcano (0,3 %), Daniel Palacios (0,2 %), Juan Fernando Cristo (0,2 %) y el voto en blanco (4,5 %).