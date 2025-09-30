Así es Enemigo en el espejo, la película colombiana que retrata la bulimia y el drama de ser joven

Enemigo en el espejo es la nueva producción colombiana que ya está en cartelera en los cines del país. Este filme, ópera prima de Julián Camilo Sánchez –guionista de La sombra del juez–, narra la historia de Camilo, un joven atrapado entre la bulimia, un culto religioso y el vacío existencial de una juventud atravesada por la soledad.
El personaje principal es interpretado por José Restrepo, actor que ha hecho parte de producciones como Narcos, Que viva la música y Loquito por ti. En conversación con EL COLOMBIANO, el actor habló sobre esta película que, con una mirada cruda y honesta, expone una de las múltiples formas de vivir la juventud, dejando en evidencia el deterioro físico y mental al que pueden conducir el rechazo social.