Colombia da un paso histórico hacia la energía nuclear: un sector que mueve $3,6 billones y ayudaría a evitar apagones

El sector nuclear colombiano, que actualmente genera cerca de 45.000 empleos y aporta el 0,25 % del PIB —equivalente a unos $3,6 billones anuales—, podría duplicar su impacto económico en los próximos cinco años con la aprobación del nuevo marco regulatorio que busca impulsar su desarrollo y modernización.
La apuesta apunta a fortalecer su papel en áreas estratégicas como la medicina, la industria y la investigación ambiental, consolidándolo como un motor de competitividad regional y abriendo el camino para su futura incorporación en la matriz energética del país.
En ese contexto, la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate, con una votación unánime de 97 votos, el proyecto de Ley Nuclear, que da vida a la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (Ansn), una entidad pionera que busca garantizar el uso seguro, pacífico y responsable de las tecnologías nucleares y de radiación en el país.
La iniciativa, denominada Átomos para la Vida, es promovida por los congresistas María del Mar Pizarro (Pacto Histórico), Hugo Archila (Partido Liberal) y Juan Espinal (Centro Democrático), y convertiría a la Ansn en la primera autoridad nuclear de Colombia, encargada de vigilar, licenciar y coordinar el cumplimiento de los tratados internacionales de seguridad nuclear, además de fortalecer la capacidad científica y tecnológica del país frente a los desafíos energéticos y ambientales del futuro.
Y aunque al proyecto le faltan aún dos debates en el Senado, de llegar a aprobarse, Colombia daría un paso decisivo para ponerse a la par en materia regulatoria con países de la región como Argentina, Brasil, México, Chile, Costa Rica, Perú y Bolivia, que ya cuentan con marcos normativos similares.