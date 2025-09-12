Hay menos muertes por enfermedades crónicas, pero el progreso se está estancando, según estudio

Entre 2010 y 2019, las muertes por enfermedades no transmisibles disminuyeron en cuatro de cada cinco países del mundo. Este fue uno de los hallazgos principales del estudio publicado esta semana en la revista especializada The Lancet, en el que por primera vez analizaron el comportamiento de las tasas de mortalidad de este tipo de condiciones.
En el grupo de las enfermedades no transmisibles se encuentran la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, el asma, la depresión, la esclerosis múltiple, entre otras. Estas constituyen una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2019 fueron responsables de 47 de los 52 millones de muertes registradas ese año.
Debido a su relevancia para conocer el estado de salud global, investigadores del Imperial College de Londres desarrollaron una nueva investigación. Allí encontraron que, en la década 2010-2019, las tasas de mortalidad por estas enfermedades disminuyeron un 80%.
Sin embargo, la reducción se ha venido ralentizando en comparación con la década anterior, lo que genera preocupación sobre la forma en que se están abordando estas condiciones.