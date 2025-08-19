Desalojo en Antioquia: cuatro policías heridos en enfrentamientos con manifestantes en Segovia

Momentos de tensión se vivieron este fin de semana en el Nordeste antioqueño luego de que un operativo realizado por la Policía terminara en una confrontación. Los hechos ocurrieron este lunes festivo, cuando los uniformados se desplegaron en zona rural del municipio de Segovia para cumplir con una orden de desalojo. Lea también: Desmantelan seis unidades de minería ilegal en los ríos Medellín y Cauca; 4 personas fueron capturadas en Barbosa Según los primeros reportes, dicha acción tenía el objetivo de intervenir en operaciones mineras presuntamente no autorizadas en la zona.

Luego de que los uniformados arribaron al lugar los ánimos se caldearon y varios ciudadanos se enfrascaron en una confrontación con la Fuerza Pública. Los desórdenes quedaron captados en varios videos, en los que logra verse como miembros de la policía antimotines fueron atacados con piedras y cómo varios manifestantes quemaron neumáticos. Siga leyendo: Las 11 disputas que mantienen grupos armados en las subregiones de Antioquia En medio del operativo, la empresa minera Frontera Gold, de la que hacen parte mineros en proceso de formalización y en cuya área de actividades ocurrió el operativo, publicó un pronunciamiento en el que entregó su versión de lo ocurrido y rechazó los actos violentos.