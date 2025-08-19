x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Desalojo en Antioquia: cuatro policías heridos en enfrentamientos con manifestantes en Segovia

Los hechos ocurrieron este puente festivo en el municipio de Segovia.

  • El operativo fue realizado este puente festivo en el municipio de Segovia. FOTO: Cortesía
    El operativo fue realizado este puente festivo en el municipio de Segovia. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 minutos
bookmark

Momentos de tensión se vivieron este fin de semana en el Nordeste antioqueño luego de que un operativo realizado por la Policía terminara en una confrontación.

Los hechos ocurrieron este lunes festivo, cuando los uniformados se desplegaron en zona rural del municipio de Segovia para cumplir con una orden de desalojo.

Lea también: Desmantelan seis unidades de minería ilegal en los ríos Medellín y Cauca; 4 personas fueron capturadas en Barbosa

Según los primeros reportes, dicha acción tenía el objetivo de intervenir en operaciones mineras presuntamente no autorizadas en la zona.

Luego de que los uniformados arribaron al lugar los ánimos se caldearon y varios ciudadanos se enfrascaron en una confrontación con la Fuerza Pública.

Los desórdenes quedaron captados en varios videos, en los que logra verse como miembros de la policía antimotines fueron atacados con piedras y cómo varios manifestantes quemaron neumáticos.

Siga leyendo: Las 11 disputas que mantienen grupos armados en las subregiones de Antioquia

En medio del operativo, la empresa minera Frontera Gold, de la que hacen parte mineros en proceso de formalización y en cuya área de actividades ocurrió el operativo, publicó un pronunciamiento en el que entregó su versión de lo ocurrido y rechazó los actos violentos.

“(...) se presentaron actos que atentan contra la integridad de nuestras instalaciones y, lo más grave, contra la seguridad y dignidad de nuestros trabajadores. Existen reportes de intimidaciones verbales e incluso físicas hacia nuestros operadores; muchos de los cuales son madres cabeza de hogar, adultos mayores y personas quienes diariamente ejercen su labor con honestidad y respeto por la legalidad”, escribió la compañía en un comunicado, sosteniendo que en medio de la confrontación varias personas de la zona habrían resultado afectadas por gases lacrimógenos.

Mientras dicha empresa se mantuvo en calificar el desalojo como arbitrario, la versión de las autoridades apunta a que en dicha zona presuntamente habría mineros que no tendrían sus permisos en regla.

Desde el Departamento de Policía Antioquia se informó que durante el operativo cuatro uniformados resultaron heridos, quienes sufrieron lesiones leves y tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales.

En el más reciente reporte de las autoridades, en el que se señaló no tener información de civiles heridos, se informó que los uniformados ya se encontraban recuperándose de sus heridas.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida