x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Enfrentamientos entre el Ejército y el Clan del Golfo en Dabeiba, Antioquia, dejan un suboficial muerto

Las confrontaciones, al parecer, habrían dejado también a un soldado desaparecido. Aquí los detalles.

  • Los enfrentamientos habrían dejado también a varios ilegales heridos. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    Los enfrentamientos habrían dejado también a varios ilegales heridos. FOTO: Juan Antonio Sánchez
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 24 minutos
bookmark

Las autoridades reportaron enfrentamientos entre tropas del Ejército Nacional y miembros del Clan del Golfo en la vereda Lopia, del municipio de Dabeiba, en límites con Uramita y Frontino, occidente de Antioquia. La información preliminar, conocida a través de reportes suministrados a EL COLOMBIANO, señalan que un suboficial habría sido ultimado durante los combates y que otros uniformados resultaron heridos.

Entérese: Explotación sexual y control social: la violencia oculta en el Suroeste

De acuerdo con el informe inicial, la confrontación habría dejado también a algunos miembros de la estructura heridos. El Comando de la Décima Séptima Brigada informó que los hechos se reportaron en desarrollo de operaciones militares dirigidas a proteger a la población civil donde tropas del Batallón de Ingenieros N.° 17 General Carlos Bejarano Muñoz sostuvieron combates contra presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.

Le puede interesar: Tras dos años y tres días, en Támesis (Antioquia) se volvió a registrar un asesinato: la víctima fue un comerciante

Durante esta acción ofensiva fue asesinado el cabo tercero Danilo Fernando Meneses Betancurt y se reportó la desaparición del soldado profesional Yiminson Mosquera Perea, quien es buscado a esta hora por las tropas desplegadas en el sector, donde a su vez se ha fortalecido el dispositivo de seguridad para restablecer el orden.

El Ejército Nacional lamentó lo sucedido y dispuso de un equipo interdisciplinario para brindar el acompañamiento necesario a las familias de los uniformados.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida