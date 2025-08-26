Clan del Golfo atentó contra el CTI y el Ejército en Andes cuando iban a hacer la inspección a un cadáver

Los criminales siguen utilizando señuelos para concentrar a las autoridades y atacarlas. Esta vez, en el corregimiento Santa Rita, de Andes, agentes del CTI de la Fiscalía, en compañía del Ejército, se dirigían a realizar la inspección a un hombre asesinado y en ese momento se presentó el hostigamiento contra estas autoridades por parte del Clan del Golfo.
Esto provocó que los militares y los del CTI reaccionaran, comenzando un cruce de disparos en este corregimiento, el cual lleva más de tres horas, de acuerdo con los reportes oficiales de la zona.