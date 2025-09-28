Estos son los enredos de la terna para contralor de Medellín

Primero hay que hacer una advertencia: los tres candidatos finalistas a ser elegidos como próximo contralor de Medellín llegaron allí por ser los que sacaron mejores resultados en el examen que les hizo la Universidad Pontificia Bolivariana. Incluso, varias tutelas interpuestas por otros competidores no prosperaron. Es decir, el proceso arranca de manera trasparente.
Sin embargo, la terna está bajo lupa porque ha salido a flote una serie de señalamientos que vinculan a sus integrantes con la alcaldía de Daniel Quintero. Llama la atención que no es la primera vez que se ponen en duda los nombres de quienes aspiran a hacer el control sobre el uso de los recursos públicos en Medellín y Antioquia.
Y es que las contralorías territoriales se han convertido por momentos en engranajes de la politiquería. Como lo denunció en su momento el contralor general Edgardo Maya, quien pidió de manera constante acabar estas entidades.
Cuando son cooptadas por un sector político cuestionado terminan chantajeando a los funcionarios, exigiéndoles puestos o prebendas a cambio de no abrirles investigaciones, algunas veces inventadas, por ejemplo. Por eso es clave que lleguen a estos cargos personas de probada calidad.
A escasas semanas de que se realice la votación definitiva; mientras desde la orilla de los denunciantes, dichos indicios son vistos como razón suficiente para repensar la terna; los candidatos involucrados defendieron su rectitud y sostuvieron que los señalamientos son infundados.