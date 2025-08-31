“Gobierno Petro quiere repetir la dictadura fiscal este año”, senador Enrique Cabrales

Septiembre es la piedra angular del presupuesto de $557 billones que el Gobierno Petro quiere para 2026. Mientras hoy se presentará al reforma tributaria para financiar $26 billones, el 15 de este mes el Congreso debe aprobar el monto definitivo; y ya para el 25, las comisiones económicas tienen que dar luz verde –o rechazar– el proyecto de ley para que continúe su tránsito en plenarias. Pero, al igual que sucedió el año pasado cuando el Congreso negó el presupuesto de 2025, esta vez también parece haber poco ambiente para avalar ese proyecto –y de paso, la tributaria–. Un escenario que abre la puerta a la figura de “dictadura fiscal”, es decir, que Petro apruebe el presupuesto por decreto. De eso habla Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta del Senado (Centro Democrático), en esta entrevista. Entérese: “Turismo dejará cifra récord de US$11.300 millones este año para Colombia”: ministra de Comercio

¿Cómo está el ambiente para la aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso?

“Tuvimos la primera sesión hace dos semanas, donde escuchamos al ministro de Hacienda, a la Contraloría y al Banco de la República. Lastimosamente, no escuchamos al Comité de la Regla Fiscal, yo quería hacerlo, porque ellos están diciendo que el presupuesto está desfinanciado en más de $39 billones. Eso incluye los $26 billones de la ley de financiamiento del Gobierno y $13 billones más que dice el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Nosotros le pedimos al Gobierno Nacional que caiga en la cuenta del error que está cometiendo. Hoy estamos nosotros proponiendo reducir ese presupuesto en $40 billones. Ojalá lo podamos lograr, y si no podemos, por lo menos reducir el presupuesto en $26,3 billones, que son de la ley de financiamiento que ellos quieren proponer. Los colombianos hoy no aguantan un impuesto más y esa ley hoy en el Congreso se cae”.

La oposición no ha querido dialogar con el Gobierno, por ejemplo, en el encuentro que propuso en Casa de Nariño...

“No, porque todos los debates los tenemos que dar en el Congreso. No teníamos nada que hacer en la Casa de Nariño. Todos los ministros los vamos a atender en las diferentes comisiones”.

Con un recorte de $40 billones, ¿qué cambios tendría que haber en el presupuesto en términos de deuda e inversión?

“Queremos que reduzcan verdaderamente esa nómina tan absurda que tiene el Gobierno hoy. Estamos hablando de que el gasto de funcionamiento ha aumentado un 74%, mientras que la inversión solamente un 27%. Entonces, nosotros le hemos pedido al Ejecutivo que tenga un Estado verdaderamente austero. Lea también: “Hay que evolucionar el concepto del GEA”: los detalles del desenroque contados por el presidente de Sura Creo que el Congreso cometió un error en el presupuesto del 2023 al aceptar ese presupuesto desfinanciado y ese aumento tan exagerado. Más o menos, se aumentó un 20%, estamos hablando de casi $72 billones”.

¿Pero el Gobierno está dispuesto a negociar? ¿O se viene otra “dictadura fiscal” (aprobar el presupuesto por decreto) como el año pasado?

“Eso es lo que creemos. El presidente Petro y su Gobierno quieren una ‘dictadura fiscal’, por eso presentan un presupuesto tan grande. Ellos dirán, ‘en el Congreso de la República nos niegan el monto y nosotros sacamos una ‘dictadura fiscal’’. Nos preocupa mucho que ellos, en ese decreto, pueden hacer lo que quieran. El presupuesto de este 2025, por ejemplo, lo sacaron por ‘dictadura fiscal’, por decreto, y muchos montos han tenido que venir siendo congelados a la manera en que ellos quieren hacerlo”.

¿Y eso qué margen le va a dejar al gobierno que llegue al próximo año?

“Petro está entregando un país quebrado y todo por ese aumento de la burocracia. En inversión, apenas va el 24% de ejecución. No está ejecutando nada. En el presupuesto, a junio, había ejecutado el 37%, cuando en los otros gobiernos más o menos a esa misma fecha se había ejecutado entre el 42% y el 45%. Petro está quebrando al país”.

¿Dónde se está quedando esa plata?

“En fiducias. Petro tanto que ataca a los banqueros y les está dando toda la plata en la fiducia porque no la está ejecutando. Uno no entiende el Gobierno qué es lo que quiere realmente con este país. Yo creo que lo que está buscando es quebrarlo, endeudarlo, quebrar al colombiano con más impuestos”.

Aparte del desfinanciamiento, ¿qué otra cosa preocupa de este presupuesto?

“Lo más preocupante es esa reforma tributaria. Para recaudar $26,3 billones, obviamente tienen que meter la mano en los bolsillos de los colombianos y es lo que nosotros no podemos permitir como Congreso de la República, porque los colombianos ya no aguantan más”.

¿Qué saben de esa reforma tributaria?