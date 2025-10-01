“A mí no me van a dar los petristas lecciones de igualdad”: Enrique Peñalosa

Enrique Peñalosa, dos veces alcalde de Bogotá, cumplió 71 años, y todavía le gusta montar en bicicleta, bajar su propio registro subiendo a Patios y recorrer el país.
En entrevista con EL COLOMBIANO, sobre su aspiración presidencial para el 2026, habló de meterle gerencia al país y de trabajar hombro a hombro con la empresa privada para sacarlo adelante. “A diferencia de Petro, yo no quiero ser un líder intergaláctico ni pasar a la historia como Napoleón o Alejandro Magno, sino dejar el país en la ruta del desarrollo y desaparecer”.