El cuerpo de B-King llegará esta tarde a Medellín y será velado en una funeraria de la ciudad

El cuerpo sin vida del artista Bayron Sánchez Salazar, más conocido en el mundo musical como B King, llegará sobre el mediodía de este miércoles al aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, para las posteriores honras fúnebres en un cementerio de Medellín. Este cantante fue asesinado el pasado 16 de septiembre en Cocotitlán, México.
Así lo dieron a conocer fuentes cercanas al caso que en próximos minutos el cuerpo, con todos los protocolos, será enviado en un vuelo comercial desde Ciudad de México y llegará al aeropuerto de Rionegro, pero que presta servicio a Medellín, para posteriormente llevarlo al cementerio Campos de Paz, donde se harán sus honras fúnebres.