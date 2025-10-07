x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Entradas a Cine Colombia por $8.000? Le contamos cómo conseguirlas durante la semana de receso

Con esta medida, Cine Colombia busca sostener los niveles de asistencia en una temporada en la que aumentan las visitas de público familiar y juvenil a las salas de cine. Le contamos cómo y dónde aprovecharla.

  • La iniciativa de la empresa pretende llevar públicos a las salas en horarios no tan masivos. Foto: Jaime Pérez.
    La iniciativa de la empresa pretende llevar públicos a las salas en horarios no tan masivos. Foto: Jaime Pérez.
El Colombiano
El Colombiano
hace 27 minutos
bookmark

Con motivo de la semana de receso escolar, Cine Colombia anunció la continuidad de su tarifa de $8.000 para las funciones que se realicen antes de las 3:00 p.m. La medida aplica en todos los teatros del país en localidad general, excepto en Lúmina.

Siga leyendo: Un corto paisa fue galardonado en el Festival Internacional de Cine Independiente de Oldenburgo

La empresa informó que la promoción busca facilitar el acceso de las familias al cine durante este periodo, cuando aumenta la demanda de actividades de ocio en las ciudades. La iniciativa se mantiene como parte de las estrategias de la cadena para atraer público en horarios de baja afluencia.

Durante la semana de receso, las salas de Cine Colombia proyectarán títulos de cine colombiano, estrenos internacionales y películas animadas dirigidas a público infantil. La programación varía según la ciudad.

Según la compañía, el cine continúa siendo uno de los planes preferidos por las familias durante los días de descanso, debido a la disponibilidad de espacios cerrados, seguros y con una oferta amplia de contenidos. El precio reducido pretende mantener el flujo de espectadores en las franjas diurnas, tradicionalmente menos concurridas.

Lea aquí: El director de fotografía Rodrigo Prieto reveló cómo se filmó la escena más impactante de Amores perros

Preguntas sobre la nota:

¿Hasta cuándo aplica la promoción de $8.000?
Durante toda la semana de receso escolar, en funciones antes de las 3:00 p.m.
¿En qué ciudades aplica la tarifa de $8.000?
En todos los teatros de Cine Colombia del país, excepto en Lúmina.
¿Incluye películas en formato 3D o salas especiales?
No. La tarifa aplica solo para localidad general en funciones 2D.
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida