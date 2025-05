En 1967 terminó el bachillerato, y gracias a su privilegiada posición social (al ser hijo de una renombrada familia de tradición política) pudo pagar su libreta militar. Entró a la Universidad del Tolima, pero renunció a su cupo para irse a Holanda, donde obtuvo el título de Zootécnia. Volvió a Colombia en 1972 y empezó a estudiar medicina, pero, incluso antes de terminar su carrera (en 1977), Jaramillo llegó a un puesto en el Estado.

Su primer escaño en la política lo ocupó siendo concejal de un municipio cercano al que lo vio nacer; Armero. Ejerció allí desde 1976 hasta 1978, siete años antes del trágico día en el que una avalancha proveniente del Nevado del Ruiz acabara con el pueblo.

Su año de salida de Armero coincidió con el nombramiento de su padre como ministro. En ese momento Guillermo fue elegido diputado de la asamblea departamental del Tolima. Estuvo allí hasta 1980.

Luego de eso, pasó dos años alejado de la política, antes de que su papá volviera a influir en él. En 1982, volvió a las salas del Estado, pero como representante a la Cámara por el Partido Liberal. Para el fin de su paso por la Cámara, el 20 de julio de 1986, Jaramillo ya tenía 36 años. Diez de ellos marcados por experiencia política.

Sólo tuvo que esperar un mes para su siguiente cargo: el 25 de agosto de 1986, el entonces presidente Virgilio Barco lo nombró gobernador del Tolima. Sin embargo, aquel sería un cargo que lo alejaría de la política. En 1987, un año después de llegar a la Gobernación, Jaramillo denunció la presencia de paramilitares en la región, y esa fue la razón para renunciar y emprender un viaje a Suecia, donde estudió cirugía cardiaca.

Aquel diploma es público, porque en 2024, cuando se publicó su hoja de vida como nuevo ministro de Salud, enfrentó una fuerte acusación: según el abogado Edward Morron, Jaramillo no habría estudiado en Suecia. Jaramillo respondió durante una rueda de prensa.

Según el funcionario, pasaron dos años desde su renuncia a la Gobernación, en 1987, antes de que pudiera llegar a Suecia a especializarse. Luego estuvo allá durante 5 años. En la Universität Wien, en Viena, estudió cirugía de tórax; en The National Board of Health and Welfare, en Estocolmo, se especializó en cirugía cardiovascular torácica.

En ese mismo país, siguió practicando sus conocimientos por medio de una pasantía en el Hospital Universitario de Uppsala y en el Hospital Universitario Lund.