Por primera vez desde 1990, Colombia no tendrá entrenadores en el Mundial 2026

El anuncio pasó casi desapercibido entre el ruido noticioso del fútbol internacional, pero para quienes siguen de cerca la huella colombiana en las Copas del Mundo, la revelación del estadígrafo Luis Arturo Henao (@ElColeccioniste) cayó como un balde de agua fría. El Mundial de Norteamérica 2026 será el primero, en más de tres décadas, sin la presencia de un entrenador colombiano en los banquillos de las selecciones clasificadas.
Es un retroceso histórico. Desde Italia 1990, cuando el país vivía una profunda transformación futbolística, siempre hubo al menos un técnico cafetero dirigiendo en el torneo más importante del planeta. Aquella racha, construida durante 36 años, se romperá justo en la edición más grande de la historia.