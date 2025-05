Esta es la moto en la que Ewan McGregor recorrió 17 países en Europa, travesía que se puede ver en TV

A Ewan McGregor lo ha visto, con seguridad, en películas y series, por ejemplo, su icónico papel de Obi-Wan Kenobi en la saga Star Wars, o como Mark en Trainspotting o Danny en Dr. Sueño. Tiene 54 años, es escocés y es un aficionado a andar en moto. La suya es una Moto Guzzi 850 El dorado de 1974 y con ella recorrió 17 países europeos al lado de su amigo de toda la vida, Charley Boorman quien va en una BMW R75/5 modelo 1972. Ambos se le midieron a una nueva aventura en moto –ya han hecho varios recorridos juntos, incluso por América Latina– que quedó registrada en una serie de 10 episodios llamada Travesía en moto: camino a casa que Apple TV+ estrenó el pasado 9 de mayo y que tendrá un capítulo nuevo cada viernes hasta el 4 de julio. En inglés se llama Long way home.

Esta vez irán a bordo de estas motos clásicas restauradas desde la casa del actor en Escocia hasta la de Charley en Inglaterra, “pero en lugar de tomar la ruta más corta, ¡van por el camino más largo! Cruzan el Mar del Norte hacia Escandinavia, subiendo hasta el Círculo Polar Ártico y luego bajando al Báltico y atravesando la Europa continental, antes de regresar por el canal de la Mancha dos meses después. Es una aventura que los llevará a más de 15 países, a través de paisajes espectaculares y por algunas de las mejores carreteras del mundo. Durante el viaje, se sumergirán en la cultura de cada país, conocerán a los lugareños y probarán actividades únicas y eclécticas”, cuenta la reseña. Puede leer: Se estrenó la serie Murderbot, ¿qué pasa cuando un robot tiene libre albedrío? EL COLOMBIANO conversó con los dos protagonistas de esta travesía: “Nos conocimos hace 30 años en una película llamada El beso de la serpiente en la que ambos actuábamos, y ambos tuvimos bebés recién nacidas y además teníamos en común nuestro amor por las motos. Fuimos a la fiesta de lanzamiento de la película, antes de empezar a rodar y Charlie se me acercó y me dijo: ‘Hola, soy Charlie, interpreto este papel’. Le dije: ‘Soy Ewan, interpreto este papel’ y ahí me preguntó que si conducía motos y ahí empezamos a hablar de motos y no hemos vuelto a hablar de nada más (risas)”.

Esta es la foto que usó en este viaje el actor Ewan McGregor, una Moto Guzzi 850 El dorado de 1974. FOTO Cortesía Apple TV+

Charley añade que en realidad tienen una gran relación de amistad, “hemos viajado por todo el mundo con nuestras motos, pasando por buenos y malos momentos, ya sabes, altibajos, mal tiempo, terrenos difíciles, caídas y lesiones. Es compartir esa experiencia increíble con tu mejor amigo”. Vale recordar que tanto Ewan como Charley ya pasaron por Colombia, este viaje motero llegó a Apple TV+ en 2020 con Long Way Up, donde el dúo viajó desde Argentina, recorriendo Sudamérica y Centroamérica, hasta Los Ángeles. Esta fue la continuación de Long Way Round (2004; de Londres a Nueva York, pasando por Alaska) y Long Way Down (2007; de Escocia, recorriendo 18 países, con destino a Ciudad del Cabo, Sudáfrica). Le puede interesar: Natalie Portman y John Krasinski, buscan La fuente de la juventud en su nueva película Justo en ese viaje por Suramérica fue que tomaron la decisión de que el próximo sería en Europa. “Cuando estábamos haciendo Long Way Up, en uno de los terrenos más complicado en Bolivia, lleno de baches y quizá nuestro tramo más difícil de ese viaje, empezamos a hablar de Escandinavia y de que sería una parte increíble del mundo para explorar, porque no la habíamos explorado. Creo que nunca había estado en Dinamarca. Nunca había estado en Noruega. Suecia solo una vez. Finlandia nunca. Estonia, Letonia, Lituania, nunca. Así que empezamos a soñar despiertos con el próximo viaje. Y como suele decir Charlie, cuando te acercas al final de un viaje, empiezas a soñar despierto con otro porque te facilita parar el que estás haciendo”, señala Ewan. Es que, como sabrán, la mayoría de moteros, “hay una parte que ti que nunca quiere dejar de estar en la carretera. Es una escapada y una aventura” y por eso decidieron que Europa es un lugar vasto y magnífico para recorrer en esta nueva temporada.

¿Cómo se hace un programa de este tipo?

Esta es la moto de Charlye, una BMW R75/5 modelo 1972. FOTO Cortesía Apple TV+

El director de fotografía y también camarógrafo, Claudio Von Planta viaja con ellos, “detrás o delante en su moto y con Max y todo su equipo de cámara”, explica Ewan, “y éramos solo los tres, ya sabes, las tres motos”. Los tres están comunicados por radio y constantemente van hablando entre sí, para por ejemplo, realizar paradas y hacer tomas únicas hasta con un dron. “Y en esas aventuras ha pasado de todo, una vez Claudio me dijo por la radio que había que encontrar un sitio donde parar. Parar antes de un puente. Yo iba adelante y no encontraba dónde parar. Y entonces doblamos una esquina y ahí estaba el puente. Había una acera con un bordillo que podría subir fácilmente, pero calculé mal la curva. El bordillo estaba inclinado y, al intentar subirlo, mi moto tuvo una idea diferente. Así que estuve luchando un minuto y de repente, ¡bum!, me caí (...) Fue muy vergonzoso, más que nada, y es terrible tener la moto de lado. Es horrible. Es vergonzoso, sientes pena por la moto, lo sientes, y además no sabes si estará rota durante el resto del viaje”, dijo. Le puede interesar: Llega a la TV la historia de Antonin Carême, el primer chef que logró la fama en el mundo Ese pequeño impase hizo que se rompiera un farol delantero, pero pudieron arreglarlo más adelante. Y así, llenos de anécdotas están los dos protagonistas de esta historia que esperan que todos los aficionados a las motos no solo disfruten del programa sino que, quizá más adelante, se animen a programar sus propias rutas.