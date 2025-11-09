“Serán $45 billones de inversión en estos cuatro años”: Federico Gutiérrez



En la celebración de los 350 años de Medellín, la Alcaldía presentó dos grandes proyectos estratégicos que transformarán la ciudad: un ambicioso plan para recuperar el río Medellín y proteger más de 340 quebradas, así como una histórica remodelación del estadio Atanasio Girardot, que se convertirá en el más grande del país con capacidad para 60.000 espectadores.



A pocas semanas de completar su segundo año de gobierno, el alcalde Federico Gutiérrez conversó sobre esos megaproyectos e hizo un corte de cuentas de su gestión, explicando cómo luego de “poner la casa en orden”, la ciudad está ahora en obra.







Cuéntenos sobre estos dos proyectos que se anunciaron esta semana, sobre el estadio y el mantenimiento de las quebradas, y en general sobre los proyectos estratégicos que tiene la Alcaldía.



“Son proyectos que venimos trabajando ya hace muchos meses y obedecen a las necesidades de la ciudad. Cuando llegamos en el 2024, encontramos una ciudad reportada en el boletín del consumidor por $197.000 millones que le debía el Distrito a EPM y al Metro, dos empresas que son propiedad del mismo Distrito.

Recuerde que a EPM se le debían $110.000 millones por los temas de alumbrado público y por subsidios, y al Metro, $87.000 millones por el Fondo de Estabilización Tarifaria. La ciudad había sido saqueada, había un problema de déficit en términos financieros y había que priorizar los recursos. ¿Qué hicimos? Poner la casa en orden, empezar a lograr mayor confianza ciudadana y por eso hemos logrado mayor recaudo de temas de predial e industria y comercio”.







¿Cómo ha mejorado?



“Aproximadamente entre un 15% y 20%”.







¿La gente está pagando más impuestos?



“Sí. Una muestra de eso es que el año pasado logramos un acuerdo municipal en el cual la gente que le debía impuestos al Distrito podía hacer un acuerdo de pago, en el que se le perdonaba parte de lo que debía de los intereses, no de la deuda. Esperábamos, por ejemplo, una meta de que la gente pagando se pusiera al día y que lográramos un recaudo del 65%. El recaudo que se logró en ese momento fue de $273.000 millones. O sea, se superó la meta en más de un 400%. Eso es un símbolo de confianza”.









Entonces, usted es como el “papá de una familia” que dice: me llegó más plata, veo a ver en qué la invierto.



“Primero teníamos un reto inmenso, era el Plan de Desarrollo, con prioridades bien marcadas en educación. Por ejemplo, de $40 billones de inversión, $8 billones van a educación”.







¿$40 billones en los cuatro años?



“$40 billones en los cuatro años. Pero esos $40 billones se van convirtiendo hoy en aproximadamente $45 billones”.







¿De dónde salieron esos $5 billones de pesos adicionales?



“Por el mayor recaudo, tanto en industria y comercio como en predial. Además, el de industria y comercio ha aumentado también porque hay mayor creación de empresas. Hoy tenemos las tasas de desempleo históricas más bajas –6,4%–; hay buenas dinámicas también, porque hay confianza en términos de seguridad. Problemas puede haber, pero entre el año pasado y este, son las tasas de homicidio más bajas de los últimos 40 años”.



Pero estaba subiendo un poco este año comparado con el año pasado, ¿no?



“Había subido frente al año pasado. Hace tres meses estábamos en un 16% o 18% de aumento y hoy vamos en un 6% de aumento. Venimos otra vez disminuyendo. Tenemos una disminución del 25% de hurtos, que no es suficiente. Con un solo ciudadano que se sienta inseguro hay que seguir trabajando.



Pusimos la tarea en enfocarnos en lo principal: educación. Hemos logrado en temas de Buen Comienzo, que incluye el tema de educación y primera infancia, pasar de un presupuesto de $869.000 millones en los últimos cuatro años a $1,5 billones”.







En Buen Comienzo se habla mucho del desastre que hizo la anterior Alcaldía. ¿Eso era algo fácil de reparar, o cómo fue?



“Aquí fácil no había nada, porque reparar la confianza, reparar esa institución y volver a que esos programas tuvieran de nuevo el impulso, era un trabajo en el cual, gracias a Dios, teníamos una experiencia y un tejido social que hizo que pudiéramos recuperar esos programas. Hay que recordar que habían cambiado inclusive los operadores”.







¿Y qué pasó? ¿Se quedaron esos operadores o usted los cambió?



“Muchos de los temas tienen que ir por procesos, no es solo que yo diga ‘quiero este o quiero el otro’. Pero muchas de las personas que ellos habían sacado, que eran fundaciones de toda la vida, se han vuelto a presentar y están dentro de esos procesos ganados, dentro de todo el proceso legal. Eso mejora las condiciones del programa. Tenemos atención a 86.000 niños entre 0 y 5 años y madres gestantes”.







¿Cuántos faltan?



“Estamos teniendo una buena cobertura. Uno de los temas importantes que hay que discutir es la baja natalidad, que es uno de los temas que también está pasando en nuestra ciudad y en nuestro país. Antes, por ejemplo, la cobertura era de 92.000 niños, hoy de 85.000, porque ya no hay más niños. Es un fenómeno que está ocurriendo en términos sociales.



Cuando definimos prioridades, una de ellas era el tema del hambre. Por eso creamos la estrategia Cero Hambre, también con las empresas y con las personas independientes. También tenemos el tema de Nutrir para sanar, sanar para crecer. En cuanto a combatir la desnutrición, el indicador en los menores entre 0 y 5 años en infantil era de 1,1 y hoy lo tenemos en 0,5, el más bajo histórico”.









Ha bajado mucho. ¿Todavía falta?



“Sí, todavía hay un trabajo muy fuerte. Por eso mi insistencia cuando voy a los barrios y le digo a la gente: ¿El niño está escolarizado? ¿Su bebé está en Buen Comienzo? Que estén en nuestros programas es la garantía de que los niños estén recibiendo los nutrientes. Ese es el programa Nutrir para sanar, sanar para crecer, dentro de toda la estrategia de Cero Hambre.

En instituciones educativas hemos aumentado 25.000 cupos adicionales de los que se tenían en restaurantes escolares, que es el Plan de Alimentación Escolar (PAE), que también fue víctima de temas de corrupción el gobierno anterior. Todos esos programas fueron primero cubiertos antes de que llegara lo que hoy estamos presentando. La prioridad fue poner la casa en orden.



En educación, son $1,2 billones solo a infraestructura educativa, cuando lo máximo en cualquier gobierno eran $250.000 millones. Las 421 sedes educativas públicas, todas, van a quedar completamente renovadas. Todas las instituciones educativas, en menos de dos meses, van a estar navegando a 900 megas simétricas, cuando navegaban a 20 o 30 megas simétricas. ¿Qué sigue? Los 10 megacolegios nuevos, los siete jardines infantiles nuevos más el mantenimiento de los existentes, escenarios deportivos...”







Mejor dicho, va a haber una especie de “epidemia” de construcciones en la ciudad...



“Sí. Son $6,3 billones de inversión en infraestructura en estos cuatro años, se generarán 180.000 empleos directos. Escenarios deportivos: de 1.044 que tiene Medellín, recibimos 700 totalmente destruidos, porque al Inder también se lo robaron”.







Pagaban 100 pesos para hacer una cancha y pero solo usaban 20 pesos y no hacían nada...



“Y tuvieron más plata y recibimos 700 escenarios totalmente destruidos. Este año he entregado ya 138 completamente renovados, al finalizar el año van a ser 282 y al finalizar el gobierno van a ser 700 totalmente reparados. Además, vamos a comenzar con la construcción de los recreos deportivos, que son edificios de cuatro o cinco pisos con varias disciplinas deportivas. Son seis recreos deportivos en diferentes comunas y corregimientos de Medellín”.



Es decir, ¿tienen adentro piscina, cancha de fútbol...?



“Sí, tienen varias disciplinas deportivas, gimnasios y toda la oferta de la Alcaldía. También están los recreos culturales, son aproximadamente cuatro, y ya también empezarán construcción. Proyectos tan importantes como el Parque Primavera Norte ya comenzó obra. Es un proyecto de más de $200.000 millones y 77.000 m² de espacio público”.







¿Si uno fuera a sumar, cuánta plata sería en obra pública?



“Inicialmente lo que quedó en el Plan de Desarrollo son $6,3 billones. Ahí no está incluido lo que estamos invirtiendo en el Metro de la 80, que ya en cronograma completo vamos en 42% de avance, porque era todo lo que había que hacer de movimiento de redes”.







No logro entender qué se hizo la plata en el gobierno pasado. Usted me dice: llegamos y había deudas, no habían pagado el internet de los niños del colegio, no habían pagado el alumbrado público, no habían pagado los servicios públicos, no habían pagado los trenes, no hicieron obras. Pero usted también me dice: no solamente vamos a poder construir obras de las del Plan de Desarrollo por más de $6 billones, sino también lo que se está incorporando que pueden ser otros $2 billones y medio o más, estamos hablando de cerca de $9 billones que no se vieron en la administración anterior. ¿Cómo se esfumó esa plata?



“A Medellín se lo robaron y lo saquearon. No es normal que hoy ya vayan 51 personas imputadas, incluyendo el jefe de la banda. Uno de mis compromisos en campaña era entregar las pruebas que encontrábamos de corrupción. Entregamos 650 hallazgos. El reto era recuperar la confianza y recuperar la ciudad y llevarla a otro nivel. El primer año fue un año de estabilización. Este otro año ha sido ya de ejecutoría, se ven resultados y vienen muchas más cosas. El Gobernador y yo los próximos días anunciaremos los recursos que pone la Gobernación y la Alcaldía para el Túnel del Toyo. También estamos recuperando la malla vial, el mobiliario urbano, los jardines. ¿Qué sigue después de todas esas infraestructuras? Hace un año que yo empecé a ver con el secretario de Hacienda, con el de Gobierno y con el equipo, dije: ‘Venga, acá hay mejor comportamiento financiero, ya se taparon los déficits, estamos teniendo mejores rendimientos, la platica está rindiendo. EPM bien manejada, más utilidades y más transferencias. Miremos, aparte del Plan de Desarrollo, ¿qué más le podemos dejar a la ciudad? La ciudad necesita espacios públicos’. El Gran Parque Medellín es una obra cercana a los $200.000 millones que tiene espacios desde la María Luisa Calle hacia la 80 hasta la Mariana Pajón, que ya las dos las estamos arreglando. La zona de la pista, donde está el tema de trote y bicicleta y que hay un gran parque, ya empieza obras en dos meses y se entregará en junio”.



