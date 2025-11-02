Es deber del Estado la inversión social, pero también la seguridad...

Alonso Salazar no solo ha sido uno de los más destacados alcaldes de Medellín; también un gran investigador y cronista de la ciudad: el primero que alertó sobre lo que estaba ocurriendo en las barriadas populares con su libro No nacimos pa’ semilla. En esta conversación con Luz María Sierra reflexiona sobre los desafíos que tiene Medellín en materia de gobierno y seguridad para las próximas décadas. Habla de cómo la cultura y el orgullo pueden convertirse en motores de transformación.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4