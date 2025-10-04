“Cuando ya soy Elda, y ya no Karina, entiendo la magnitud de lo que se hizo en la guerra”: el estremecedor relato de la exjefe guerrillera

“Volver a ser Elda” tiene todo para convertirse en una obra clave para entender el conflicto armado de las últimas tres décadas en Colombia. No habla desde el poder ni desde la teoría, sino desde la trinchera: la voz de una mujer que fue combatiente rasa y que, al contar su historia, desnuda la guerra desde adentro.
Hace veinte años el país conocía a alias Karina como la mujer más temida de las Farc, con gran influencia en Antioquia, Chocó y Caldas. Se convirtió en una figura revestida de un aura de poder, misterio y peligrosidad, una suerte de “enemigo formidable” que tenían que enfrentar las fuerzas militares.
En 2008 se desmovilizó y volvió a ser Elda Mosquera, la mujer nacida en Currulao, Turbo, hoy hace 58 años.
Uno de los investigadores más reconocidos del conflicto, Gustavo Duncan, se la encontró por casualidad en un ejercicio académico y los cinco minutos de entrevista se convirtieron en 60 horas y, luego, en dos años de edición para armar el libro Volver a ser Elda, que hoy publica Debate (Penguin Random House).
El lugar de encuentro entre los dos pareció sacado del Macondo del conflicto en Colombia: Elda compartiendo una granja con Raúl Hasbún, reconocido como el paramilitar Pedro Bonito, quienes después de haber sido los enemigos más feroces de la guerra se unieron en un proyecto productivo de reconciliación en una granja de Venecia, Antioquia.
Se juntaron entonces la extraordinaria memoria de Elda Mosquera y la solidez académica de Duncan para producir este documento fundamental.