Vuelve Antonia Jones: “Le he metido todo el corazón a mi nuevo disco”

Shakira ha sido ejemplo e inspiración de muchas artistas pop colombianas y actualmente son varias nuevas voces, nacionales, cantautoras, que creen en su música, componen lo que les viene del alma y están logrando crecer no solo en el mercado colombiano sino en el internacional. En el EL COLOMBIANO hemos hablado con algunas de ellas: Goyo, Juliana, Ela Taubert, Nicolle Horbath y Ali Stone. Algunas de ellas moviéndose no solo en el pop sino experimentando con ritmos autóctonos, rockeros y hasta alternativos. Ahora llegó el turno de hablar con Antonia Jones con quien conversamos en 2023 sobre su naciente carrera apadrinada en ese momento por Juanes. A Antonia Jones, cuyo nombre de pila es Antonia Velásquez Vargas, le veníamos siguiendo la pista desde 2023, cuando Juanes la escogió para cantar con él su éxito Fotografía en su gira nacional. Nacida en Miami, pero más paisa que la arepa, lanzó su primer disco homónimo con una idea clara de que quería contar sus historias en canciones y ahora viene con nueva música.

¿Qué ha pasado desde la última vez que conversamos?

“Ha pasado de todo. En este momento estoy como artista independiente trabajando en mi segundo trabajo discográfico, un universo de tusa en el que se van a ir revelando las etapas de la tusa a través de que voy sacando las canciones y empezamos con Te quiero lejos, que es la etapa de la aceptación”.

¿Qué aprendió después del lanzamiento de ese primer disco?

“Me di cuenta que a mí me gusta mucho ser vulnerable en mis letras, eso no lo he querido dejar nunca. Y me di cuenta que ser lo más honesta posible es lo que a mí más me hace vibrar, y lo que más hace vibrar a la gente con mi música. Saqué canciones como Dejarlos entrar, Culpa mía, Casi algo que cuentan historias muy honestas y muy personales y al principio me daba como susto abrirme tanto como al mundo, pero decidí hacerlo, y creo que fue muy gratificante para mí; la respuesta fue increíble. Encontré mi sonido, me di cuenta que el pop definitivamente es lo que me está moviendo en este momento, donde más hago brillar mi voz, en el que se ve mi talento como compositor entonces estoy súper contenta”.

¿Cómo llega este nuevo disco?

“Llega un poquito más liberado, más rebelde, llego súper honesta igualmente y llega a contar la peor tusa de mi vida y decidí contar la historia de a pedacitos e irla revelando con el público, ir mostrando cada detallito de la historia. En un par de meses sacaré más sencillos y ya el disco llegará el próximo año”.

Antonia hace parte de un grupo de mujeres compositoras, en el pop y otros géneros que están marcando una nueva era...

“Es todo un movimiento. Me siento súper afortunada de que me incluyas en ese abanico de grandes mujeres que están metidas en el pop. A algunas las conozco a otras sueño conocerlas, pero la verdad a mí me llena mucho el corazón ver esto que está pasando en Colombia en este momento, ver la cantidad de mujeres que han salido y que se conectan con esas letras vulnerables y que se conectan con hacer música, que les sale el alma. Eso para mí es como el sueño hecho realidad, a todas las admiro un montón”.

Además del disco, ¿qué planes hay para su carrera?

“En este momento tengo planeado hacer shows en vivo en Bogotá y en Medellín, a finales de este año, y otros probablemente para promocionar el nuevo disco. En mis redes estoy muy activa, es meterle toda la ficha a este proyecto, tengo una espinita con este con este disco que siento que va a ser muy especial”.

¿Cómo fue el proceso de composición de este disco que viene?

“Este disco fue impresionante, realmente me demoré muy poquito haciéndolo. En el primer disco me demoré como 2 años y este salió en mes y medio. La historia que cuenta este disco está tan clara y si el disco tiene 15 canciones, las 15 las escribí, ni una más, ni una menos, las que van a salir y conté la historia exactamente como era. Así lo trabajé con Nico González, el productor de este nuevo trabajo”.

¿De Te quiero lejos, el nuevo sencillo, hay ya video y lo grabó con tres amigas?