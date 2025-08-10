Vuelve Antonia Jones: “Le he metido todo el corazón a mi nuevo disco”

Shakira ha sido ejemplo e inspiración de muchas artistas pop colombianas y actualmente son varias nuevas voces, nacionales, cantautoras, que creen en su música, componen lo que les viene del alma y están logrando crecer no solo en el mercado colombiano sino en el internacional.
En el EL COLOMBIANO hemos hablado con algunas de ellas: Goyo, Juliana, Ela Taubert, Nicolle Horbath y Ali Stone. Algunas de ellas moviéndose no solo en el pop sino experimentando con ritmos autóctonos, rockeros y hasta alternativos.
Ahora llegó el turno de hablar con Antonia Jones con quien conversamos en 2023 sobre su naciente carrera apadrinada en ese momento por Juanes.
A Antonia Jones, cuyo nombre de pila es Antonia Velásquez Vargas, le veníamos siguiendo la pista desde 2023, cuando Juanes la escogió para cantar con él su éxito Fotografía en su gira nacional. Nacida en Miami, pero más paisa que la arepa, lanzó su primer disco homónimo con una idea clara de que quería contar sus historias en canciones y ahora viene con nueva música.