Sin embargo, ratificó que su proceso judicial dio “un vuelco completo” y que ahora supuestamente quedó demostrado su inocencia. “Quedó demostrado cómo una fiscal presionó a testigos para que declararan en mi contra. Ya salió el audio en el que se reveló quién fue el gestor de un convenio por el cual me acusaron en Quindío, donde no tengo nada qué ver. Llamaron a todos los alcaldes, a gobernadores, contratistas y no me conocían. Nunca he hecho política en el Quindío”.

Aunque el congresista sostuvo que ya ha hablado con varios miembros de su bancada, indicó que ha dedicado la mayor parte de su tiempo en libertad para estar con su hijo de cuatro años. “Mi corazón y mi vida es recobrar mi tiempo con él y con mi esposa”.

Además, aunque reconoció que no ha hablado con el expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático, señaló que recibió un mensaje en el que este le pide disculpas. Lo anterior, luego de que en diciembre de 2023 Uribe expresó su dolor por la captura del “joven senador” y dijo que “este tipo de problemas es lo único que deja la ‘maldita’ mermelada”.