“Respeto mucho a quien me lee”: Guillermo Arriaga lanza en Medellín su nuevo libro El hombre

En Guillermo Arriaga el rigor no es solo en lo lingüístico, esta historia de El hombre tiene seis voces que la narran, todas con un lenguaje distinto, un tono, un ritmo y una sintaxis diferente y en eso es preciso desde la primera página hasta la última. Esas voces no sabrán de dónde viene Henry Lloyd (despiadado, cruel y violento) porque los únicos que lo sabrán serán los lectores de El hombre.

Volviendo a ese método de trabajo –que es lo menos parecido a un hábito como tal– Arriaga cuenta tres cosas más: que es adicto a escribir (puede hacerlo durante todo el día), que odia las erratas (hasta el punto que si tenía un error en un escrito mecanografiado en su máquina de escribir cuando era niño, sacaba la página y empezaba de nuevo) y que reescribe el libro en el que está trabajando hasta tres veces más. “Lo vuelvo a escribir completo y mientras transcribo completa la novela le voy haciendo cambios y termino y lo vuelvo a hacer, vuelvo a reescribirla de nuevo”. Para eso le ha servido la mecanografía y el ser capaz de escribir hasta 90 palabras por minuto. Así lo hizo con El hombre, una novela de 688 páginas, porque al final, y como lo dice él mismo: “Hago este trabajo porque quiero respetar a quien me lee. Yo no puedo hacer que les guste mi historia, mi estilo, pero lo que sí puedo controlar es el rigor con el que voy a hacer el trabajo”.

Por su parte, Jeremiah construye las frases de forma desordenada, con el verbo al final, por dar un ejemplo, y “eso me costó cinco veces más trabajo que cualquiera, tenía que reprogramar el cerebro cada vez que me sentaba a escribir a Jeremiah”, nos contó Arriaga.

“Virginia fue un personaje que me costó mucho trabajo, porque tienes que darle una puntuación sin darle puntuación. Hacer sentir que una palabra termina una oración y continúa otra sin un solo punto, sin una sola coma, sin nada. Tratar de crear mentalmente en los lectores la construcción de esa puntuación que no existe y no tiene puntuación porque es un monólogo caótico y no para de hablar, quise dar esa sensación”.

Arriaga confiesa que el no es un escritor que construya previamente a los personajes, “a mí se me revelan los personajes. Hay escritores como Eduardo Sacheri que tienen un método muy estricto: planean la novela y no se sientan a escribirla hasta no tenerla completamente clara. No puedo hacer lo que hace mi querido Eduardo, a quien admiro mucho. No me da la cabeza para hacer una planeación. Me da la cabeza para improvisar. Yo no tengo idea cual es el final de la novela, poco a poco lo voy descubriendo”.

Sin brújula ni mapa, como otros escritores, Arriaga se deja llevar por esa adicción redactora y escribe todo el día, “en las mañanas procuro salir porque sino tendría una vida monacal, doy entrevistas, veo a mis hijos y a mis nietas; a mis amigos, poco, y trabajo toda la tarde, toda la noche, es más, cuando estoy escribiendo escribo hasta en los taxis (todo en el computador por la rapidez de la que ya hablamos, a mano dice que no entiende su letra). Escribo en los hoteles, en los aviones. Cuando estoy escribiendo una novela me lleva a lugares increíbles y no salgo a pasear, soy adicto a escribir y no quiero perder el ritmo de la escritura”.

Así hizo El hombre, un libro lleno de tensión, de matices y con contexto histórico que presenta por estos días en Medellín.