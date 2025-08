Junior Zamora, listo para cantar en la Feria de las Flores

Junior Zamora lleva muy bien la cuenta de las veces que ha cantado en Medellín. “Vine por primera vez al Negro Fest, en el que estado en tres ediciones. También estuve en La Solar, Artistas al parque y otros más. “Ha sido muy importante porque he podido mirar las distintas facetas del público paisa, he tocado en espacios íntimos también en otros más masivos y me emociona esta vez que ya será la novena tocando en Medellín”.

Junior es uno de los artistas que abrirá el Parque Cultural Nocturno que mañana domingo 3 de agosto tendrá la noche afro, de 6:00 p. m. a 12:00 de la noche, con Máximo Charris y los Alegres de Tapegua, Mar Castellanos, ensamble de Músicas Populares de Medellín y Daimé Arocena.