Luis Cortés quiere fusionar el flamenco con pop y hasta con reguetón, ya grabó con Camilo

Este año, en mayo para ser mas precisos, Camilo lanzó una canción con Luis Cortés llamada Desamarte, que le puso palabras al duelo amoroso y a ese proceso complejo de dejar ir a alguien que todavía duele. La canción, como se dice en el argot musical, tiene “lágrima”, pero es que Luis le puso con su voz ese toque de tristeza que se buscaba para la canción. Puede leer: Oasis lleva dos conciertos y los Gallagher no se han peleado: fanáticos cruzan los dedos para que la gira siga bien La anécdota tiene mucho más de fondo. Esta colaboración entre Luis Cortés y Camilo surgió de una bonita casualidad. “La hija de Camilo, Índigo, escuchaba con frecuencia las canciones del primer EP de Luis, Dolores, hasta el punto de preguntarle a su padre por qué ese chico cantaba con tanta tristeza. Esa inocente curiosidad fue el detonante para que Camilo conectara con Luis a través de redes sociales, así su hija resolvería sus dudas. Al tiempo, coincidieron en Miami y, tras compartir una sesión de estudio nació Desamarte”, cuentan desde su equipo de producción.

“Todo surgió a raíz de Instagram, Camilo me escribe, me dice que en su casa me escuchan muchísimo, que a su nena le gusta mucho y yo flipando de la alegría. Admiro mucho a Camilo, lo escucho hace muchísimo tiempo y le conté a mi familia, a mi equipo, saltando de la alegría que un artista como Camilo me hable y bueno, le respondí el mensaje y coincidimos en Miami y hubo tanta conexión, tanta buena vibra y energía que decidimos ir al estudio y creamos algo. En un día compusimos la canción”, le contó Luis Cortés a EL COLOMBIANO en una visita que hizo a Medellín hace varios días. Con Luis no solo hablamos de esta experiencia con Camilo sino también de su nuevo trabajo musical, de sus raíces flamencas y africanas y de su cariño por Colombia.

No es la primera vez que viene a Medellín...

“La primera fue alrededor de un año y medio que vinimos aquí para hacer sesiones de composición, de paso grabamos un video, de la canción Que me llevé el aire, estuvimos en la Comuna 13, en el Pueblito Paisa, y la verdad quedé enamorado de Medellín, de Colombia y sé que también hay público que me escucha desde aquí o colombianos que me escuchan en España y me llegan muchos mensajes”.

Camilo y Luis Cortés en el video de Desamarte. FOTO: Cortesía

¿Qué tal fue la experiencia en el campamento de composición?

“La verdad que fue muy buena, siento que fue todo fue muy cercano y muy humano, nos abrieron la puerta súper rápido, en las sesiones de estudio la gente fue muy agradable y siento que aquí hay una industria muy buena en Colombia”.

Cuenta que la composición llegó de azar a su vida...

“Hace seis años estoy en esto de la música profesionalmente, desde chiquito he cantado, pero hace seis años comencé en Sound Blaster Records. Yo nunca recibí clases de niño, poco a poco fue saliendo lo de la composición, ahora me suelto más y hago mis canciones de acuerdo a mis vivencias y ha sido todo un proceso lento, pero con constancia se llega”.

En qué momento supo que quería dedicarse a la música...

“Todo surgió a raíz de un amigo mío que se llama Miguel, él tenía un tema que se llamaba Ojalá, lo canté y empezó a pasar el teléfono a teléfono sin ninguna plataforma hasta que dio con el teléfono de quienes son mis manejadores al día de hoy y decidieron apostar por mí. El tema lo sacamos a la luz, pero yo seguía sin tener idea de lo que era el mundo de la música. Empiezo a trabajar, me voy informando y voy desarrollando más esa parte de componer y de crear y el golpe mío como tal fue el EP que hice, Dolores, ahí sentí que estaba preparado y podía componer y crear con artistas”.

¿Y cómo llegó la decisión de que el flamenco fuera su sonido?

“Porque de chiquitito he estado escuchando flamenco. Mi casa vive un ambiente flamenco, somos gitanos, y desde chiquitito, he estado en casa, escuchando este género, me he sentido muy identificado con el flamenco y siento que es una rama musical que me representa muchísimo. Se transmite con dolor y con sentimiento, hasta con rabia y por eso decidí que el flamenco estuviese siempre en mi vida porque me parece muy personal. Y también está la fusión, por eso nos gusta hacer el flamenco pop, tratar de hacerlo con R&B, con reguetón, que el flamenco se vaya expandiendo en distintas ramas para que la gente se interese”.

Ya hizo la colaboración con Camilo, ¿con qué otro artista le gustaría colaborar?

“Con muchísimos artistas, de aquí de Colombia, por ejemplo, Maysak, Kapo, Karol G, Feid, hay muchos. De España, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Antonio Orozco, la Niña Pastori”.

Vienes con un nuevo disco...

“Sí, Corazón negro, es el álbum más personal que he soltao. Simpre trato de expresar todos mis sentimientos, es como que te estoy contando etapas después de la ruptura. Es un álbum muy adolorido”.

¿Y cuáles son los planes para este segundo semestre?