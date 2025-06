“Estoy feliz de volver con un papel así”: Paola Rey en El novicio rebelde

“Realmente me llamó mucho la atención todo el trabajo que se hizo de la mano con un gran director que es Rodrigo Triana, a quien yo quiero muchísimo, al que respeto mucho, con quien he trabajado muchísimos proyectos. Siento que junto a él, junto a Hassam y a todo el equipo, se buscó traer ese personaje a la realidad. De una manera muy generosa, Hassam lo permitió, decir: ‘Voy a jugar y voy a ayudar a ese Rogelio Pataquiva a una realidad donde realmente se conectara con su corazón’. Y siento que eso es lo que ustedes van a ver”.

“Estoy contenta porque me gustan este tipo de historias que nos han identificado y que han llevado a Colombia a conocerse afuera gracias a este tipo de producciones. Es muy bonito volver a eso, volver a lo nuestro, volver a mostrar la historia del colombiano de a pie, de la señora de la esquina.

Creo que eso es algo muy válido, porque eso somos nosotros. Es nuestra identidad. Es con lo que crecimos. Cuando me ofrecieron este personaje, me enamoré de eso: de volver a contar ese tipo de historias, de narrativas mágicas que enamoraron a los televidentes del mundo de Colombia.

Estoy muy feliz de interpretar a esta mamá soltera, luchadora. Obviamente me identifico muchísimo con ella, porque yo también soy mamá y amo a mis hijos, entonces sé lo que significa ese motor diario que uno tiene aquí adentro y que no se apaga nunca porque ellos son siempre la mayor motivación. Estoy súper contenta porque me identifiqué en muchas cosas con María Marta: una mujer sumamente decidida, no le tiene miedo a nada, cree profundamente en sus ideales y los defiende hasta donde puede.

Me gustó mucho volver a interpretar a esa mujer colombiana con la que muchas mujeres se van a identificar”.