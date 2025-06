“Soy productor gracias a Medellín”: Sergio George, el mismo de la frase de Marc Anthony “¡ataca Sergio!”

Pero antes de hablar del disco retomamos su cercanía con Medellín. “En 1987 yo fui a tocar piano a Medellín con el grupo Star. No era arreglista, pero estando a allá, estudiando el gusto popular del colombiano y más en Medellín, escuché mucha cumbia. Y yo tocaba cumbia, bailaba cumbia en las discotecas.

Cuando regresé a Nueva York, se me quedó por dentro grabado lo que es la cumbia que gustaba en Medellín y lo combiné con lo que me gustaba a mí de la salsa y el jazz y ahí nació mi sonido, un poco de la sencillez de la cumbia que aprendí en Medellín. Si no es por Medellín, yo no soy productor”.

Sergio George encontró ese sonido que es único y que incluso lo ha hecho ir más allá, buscando conectar a la juventud con las raíces. Por eso nació DLG, en esas ganas de experimentar de Sergio, cuando incorporó el rap en una salsa de Tito Nieves. “Empecé yo a agarrar el swing, el rapeo con salsa. Luego nació DLG, pero ya yo tenía eso 2 años en el laboratorio, experimentando con unir los dos géneros”.