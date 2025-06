¡Imparable! El fenómeno Paisas y Daniel Seoane, la mente maestra detrás de su éxito

“Muchas cosas: su liderazgo, seriedad, cómo se entrena, cómo se cuida. Es un gran profesional, corre y se mueve como si tuviera 30 años, y no 40. Esas cosas me impresionan y son un gran ejemplo para el grupo”.

En Cúcuta, Vincent y Lamar fueron muy asediados por los hinchas. ¿Ellos se sienten a gusto en Medellín y en Colombia?

“Sí, la verdad es que los cuatro extranjeros están muy cómodos y felices. Es más, están aprendiendo español. Vincent, por su carisma, es un punto aparte por cómo juega y se conecta con el público. Pero los cuatro están muy a gusto en la ciudad y eso también es importante, porque se refleja en el juego: quieren divertir a la gente y ganar”.

¿Cómo se siente en la ciudad?

“Me siento muy bien y agradezco mucho el apoyo que he recibido. Ya conozco mucha gente del básquet en la ciudad y tengo muchos amigos. Venezuela y Colombia siempre hemos sido países hermanos, y me han hecho sentir muy bien. Además, estoy feliz por lo que estamos logrando y anhelando que cada día vaya más gente al Iván de Bedout para que disfruten de la puesta en escena del grupo”.

¿Cómo vive los juegos?, ¿qué le gusta y qué no soporta en el campo?

“El básquet es mi pasión. Era mi hobby y ahora es mi trabajo. Desde los 10 años que empecé ha sido una de las cosas más importantes en mi vida. Me ha dado mucho; no sé qué sería de mi vida sin este deporte. En el campo me gusta mucho el juego de equipo, de pases, que todos roten la pelota, y lo único que me pone de mal humor es el juego individualista”.

¿Cómo ve el nivel de la Liga colombiana?

“Muchos jugadores colombianos están surgiendo, y eso es bueno. Hay buena cantera, jugando no solo acá, sino también en Estados Unidos y en Europa, y eso me gusta porque, para que los entrenadores seamos buenos, se necesitan buenos jugadores. Eso está pasando en Colombia. Hay un ascenso constante y eso es bueno para la Liga y la Selección. Veo niños en el Iván de Bedout todos los días, y eso me ilusiona mucho: el crecimiento del básquet y la calidad que esos niños, desde los 12 o 14 años, están mostrando”.

¿Se ilusiona con el título?

“Bueno, hemos sido sólidos y efectivos, pero falta mucho. Nos concentramos en la semifinal y llegamos emocionados a esa fase, porque los buenos resultados de la fase regular hacen que uno se ilusione y se emocione con conseguir más logros. Pero tenemos los pies sobre la tierra. Hay que ir paso a paso, con metas cortas, enfocados. Hay que hacer sacrificios y ser humildes”.