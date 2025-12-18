“Gracias, porque siempre estuvieron ahí”: David Ospina a la hinchada de Nacional tras ganarle la copa al Medellín

En medio de una final desteñida por los fuertes disturbios entre hinchas de Medellín y Nacional, el club verde de la capital de Antioquia se llevó el título de la Copa BetPlay 2025 tras vencer a su rival de patio 1-0 con gol de Andrés Felipe Román al minuto 11 del primer tiempo.
Con este nuevo campeonato, el club dirigido por el entrenador Diego Arias sumó el trofeo número 37 a su vitrina, siendo este uno de los más importantes, por el contexto en que se desarrolló. EL COLOMBIANO, que estuvo presente en el Atanasio Girardot, habló con varios de los protagonistas campeones.