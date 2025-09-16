Emiliana Arango ahora tiene sueños más aterrizados: ganar su primer Grand Slam es uno de ellos

La madurez, valentía y entereza que mostró Emiliana Arango Restrepo en la final del WTA 500 de Guadalajara es producto no solo de su carácter y talento, sino de un trabajo que lleva años. Desde que era una niña, sus sueños han sido, ser la número uno del mundo y ganar un Grand Slam. Ahora, en el mejor año de su carrera por los buenos resultados que ha obtenido–ha jugado tres finales y ganó un título, todas en México–, Emiliana sigue soñando, un poco más aterrizada, pues es consciente de todos los peldaños y sacrificios que ha subido y que tiene que escalar aún para cumplirlos.
En el 2024, además de ingresar al Top-100 de la WTA, le permitió medirse ante jugadoras top, como Iga Świątek, de quien aprendió muchas cosas, porque, como ella dice, de las derrotas es de donde más se aprende. Tras el subtítulo en México el fin de semana, la tenista antioqueña habló de su presente y su futuro.