“El empleo ha mejorado porque se abrieron las puertas del país a la plata de los ilegales”: Juan Daniel Oviedo

Juan Daniel Oviedo sabe leer los labios. Lo aprendí para superar una limitación que tiene a la hora de escuchar. Eso no ha sido una barrera para ser uno de los economistas más brillantes del país, haber manejado con buenas notas de la opinión el DANE y ahora quiere ser Presidente. Ni tampoco ha sido óbice para que suelte frases contundentes: “Es muy triste que el Presidente salga a decir que los resultados de menos pobreza se deben a su gobierno, cuando en realidad fue a pesar de su gobierno”. Y hace un análisis desencarnado sobre la mejora del empleo: “Es macabro lo que está sucediendo en este momento, al gobierno que llega en términos de empleo no le va a ir bien, porque hoy el combustible del empleo es el rebusque que está alimentado por la plata de los delincuentes, que entra a la legalidad”.
¿Está recorriendo el país en flota?
"Sí. Es una decisión de recursividad. Los recursos del sector privado para apoyar campañas no están llegando. Con el patrimonio propio que estoy poniendo, decidimos ser recursivos y mostrarle a Colombia algo de nuestro talante: vamos a gobernar con lo que hay. Y para que rinda la plata lo estamos haciendo en flota".