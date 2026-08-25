“Sí es viable que el empresariado antioqueño participe en reconstrucción de Chocó y el Eje”: presidenta Cámara de Comercio de Medellín

A pesar de que Lina Vélez ha estado al frente de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia durante 25 años, y ha sido desde allí un engranaje fundamental en el progreso del departamento, no suele dar muchas entrevistas. Ella explica que el trabajo es de todos los empresarios, no de ella. Por eso, además de querer conocer sus propuestas de cara a la reconstrucción que exige el terremoto, también quisimos tocar los hitos de la Cámara en este cuarto de siglo. Lina Vélez de Nicholls resume el papel de la institución en una palabra: articular. Gracias a esa gestión, la Cámara fue un actor clave en la estructuración de las vías 4G, pero también en la reactivación económica frente a desastres y en la veeduría a los recursos públicos. En entrevista con EL COLOMBIANO, Vélez dice que los empresarios antioqueños están dispuestos a poner el hombro en la reconstrucción, puntualiza que la carretera Quibdó-Medellín es una prioridad y están dispuestos a apoyarla, toda vez que a lo largo de los años, según explica, se han gastado $2,2 billones que habrían sido suficientes para construirla “tres veces”.

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia es una institución muy visible, pero usted suele mantener un perfil bajo. ¿A qué se debe que no sea común verla en los medios?

“La razón fundamental es que la Cámara tiene como misión visibilizar a los empresarios. Detrás de todos los resultados positivos de Antioquia están las empresas. En nuestra estrategia de comunicación, más que figurar de manera personal, queremos mostrar que los empresarios antioqueños son quienes realmente hacen la diferencia”.

¿Empresarios de cuántos municipios están afiliados a la Cámara?

“Hace más de 40 años tomamos la decisión de no quedarnos solo en Medellín, sino llegar a 69 municipios donde no había demografía empresarial suficiente para sostener una cámara propia. Es un aporte grandísimo de los empresarios de Medellín a esas otras regiones como el Suroeste, el Norte y el Occidente. Cuando miras la composición en esas regiones, casi siempre son microempresas y hay demasiada informalidad. Aunque el 80% de nuestros ingresos provienen de Medellín y el 20% de las regiones, la inversión se realiza al revés: invertimos significativamente más en los municipios”.

¿Cuál fue el resultado económico más importante para las empresas antioqueñas en el primer semestre del año?

“El resultado más importante se dio en términos de empleo. Con toda la reforma laboral, que fueron más de 50 reglamentaciones, y el aumento del salario mínimo, la tasa de desempleo en Medellín se mantuvo en el 7,1%, una cifra menor al promedio nacional del 8,8%. Los empresarios antioqueños tomaron la decisión de no sacar gente. El empleo es la principal manera para generar desarrollo y equidad, aunque, lamentablemente, la coyuntura los obligó a limitar la generación de nuevos puestos de trabajo”.

¿Qué sectores económicos han sentido con mayor fuerza el impacto de las nuevas regulaciones?

“El sector de hoteles, restaurantes y cafeterías es uno de los más afectados. Es además uno de las grandes generadores de puestos de trabajo en la nueva posición que tienen Medellín y Antioquia frente al turismo. Asimismo, el sector de la salud, que requiere servicios especializados de 24 horas y que ya venía golpeado, sufrió un impacto fuerte. A pesar de esto, los empresarios decidieron no reducir sus nóminas y asumir este esfuerzo financiero. Esto tiene implicaciones en los resultados que empiezas a ver. Hay sectores como el banano, las flores y el aguacate en los que el empresario no define el precio al momento de vender, sino que trabaja bajo compromisos de precios y ventas a largo plazo. Son grandes generadores de empleo y se han visto muy golpeados por la revaluación del dólar. En este segundo semestre, la reducción de los aranceles es una condición absolutamente indispensable”.

Además del empleo, ¿cómo evalúa la situación financiera y los presupuestos de inversión pública en Medellín y el departamento?

“El presupuesto conjunto de inversión del municipio y del departamento es de $17 billones, lo cual representa un incremento muy importante. Esto se explica en parte por los recursos provenientes de Hidroituango y porque se ha hecho un control efectivo del gasto que se ha redireccionado hacia la inversión. Medellín es un gran jalonador, el alcalde Federico (Gutiérrez) llega por segunda vez y conoce muchísimo la ciudad y empieza ejecutando; y el gobernador también ha mantenido desde el principio un foco muy claro en la inversión de las grandes obras de infraestructura, como el Túnel del Toyo”.

La Cámara tuvo un papel fundamental en el origen y la estructuración de las autopistas 4G. ¿Cómo nació este histórico proyecto?

“Hubo un cambio de paradigma en el momento preciso. Hace 25 años, cuando llego a la dirección de la Cámara, coincidió con el inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y de Andrés Uriel Gallego como ministro de Transporte. En ese momento, contratamos al experto Michael Porter para evaluar la competitividad regional. Su diagnóstico fue contundente: no seríamos competitivos si no nos conectábamos con los mares, específicamente con el Urabá antioqueño en el Atlántico y con el Pacífico. La ruta que conecta el Atlántico y el Pacífico pasa definitivamente por Antioquia, funcionando como un corredor logístico seco. Como era imposible diseñar estas megaobras solo con recursos públicos en ese momento, la empresa ISA propuso aplicar su experiencia en el tendido de líneas rectas de transmisión de energía al diseño de carreteras rectas para vehículos. ISA realizó una inversión muy significativa y entregó al Gobierno Nacional los diseños técnicos”.

¿Qué pasó después?

“Cuando llega el presidente Santos pasaron a llamarse Autopistas de la Prosperidad. En ese momento se tenían diseñados cuatro corredores con un solo ejecutor que era ISA. El Gobierno dice que los iba a hacer, pero se los entregó a una nueva entidad que se llamó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Entonces se partió el corredor único que iba a gestionar ISA en ocho concesiones independientes”. Más noticias: Antioquia reúne 17% de los ingresos de las 10.000 empresas más grandes del país: aquí el top 5 de las paisas

¿Y en qué consistió el modelo de concesiones?

“El modelo de cuarta generación (4G) implicó una transformación en la contratación pública: el concesionario privado aporta una mayor cantidad de capital, opera el proyecto durante más tiempo y asume mayores responsabilidades y oficios. Esta estructuración se realizó con la asesoría técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que gestionamos directamente desde la Cámara de Comercio. El plan inicial era que ISA actuara como el concesionario general del proyecto y contratara la construcción —tal como lo hace hoy en Chile—, pero el Gobierno de Santos prefirió transferir la administración directa a concesionarios privados a través de la ANI”.

¿Pero eso terminó finalmente bien?

“Eso generó todas las desconexiones que sufrimos hoy. Cuando ISA lideraba el proyecto como un único ejecutor, el cierre financiero era todo; los tramos más económicos y sencillos compensaban la alta inversión requerida en zonas de enorme complejidad geológica como La Sinifaná. Al dividirse en múltiples concesionarios independientes, cada uno debió buscar el cierre financiero de su pedazo. Los pedazos que no daban cierre financiero los sacamos de las concesiones. Esto generó baches de conectividad que hoy sufrimos en el Suroeste, como la zona de Primavera, el puente de Bolombolo o los accesos al túnel del Toyo. Es importante aclarar que los contratistas privados han cumplido con las obras que el Estado les entregó. Estas desconexiones no estaban calculadas originalmente. La solución técnica y económica viable es modificar y prolongar los plazos de las concesiones existentes. Contamos con concesionarios muy serios, fuertes y capaces que pueden sentarse con la ANI para revisar y ajustar estos contratos”. Entérese: Las dos vías que sacarán al Oriente antioqueño a las autopistas 4G

¿Si usted tuviera que definir la tarea de la Cámara de Comercio en estos 25 años qué diría?

“Nuestra función principal ha sido de articulación. Durante 25 años hemos coordinado y alineado esfuerzos entre ocho presidentes, ocho gobernadores, múltiples alcaldes, concejales y congresistas para asegurar que estas vías sigan siendo una prioridad absoluta para el desarrollo regional. Incluso, cuando se retiraron las obras a ISA, se garantizó que se recuperaran los recursos invertidos mediante un tribunal de arbitramento”.

Frente a la reciente emergencia por el terremoto, ¿cómo se está coordinando el apoyo para reactivar a los comerciantes afectados?

“El Ministro de Comercio ha estado sumamente activo, convocando a las cámaras de comercio locales, Fenalco, Acopi y la Federación de Cafeteros para priorizar la reactivación económica. A través de Confecámaras, pusimos a disposición una plataforma para que comerciantes formales e informales registren sus daños. Esto nos permitirá definir la afectación y entregar activos menores básicos como vitrinas, neveras o dotaciones iniciales para que puedan reabrir. Este plan se acompaña de 17 medidas de emergencia económica, parecidas a las de la pandemia, que incluyen subsidios al empleo, aplazamiento de impuestos y créditos subsidiados con fondos de garantías”.

¿Qué revelan los datos preliminares del censo de afectación económica?

”Hasta el momento se han censado 38.000 afectados. El 50% corresponde a negocios formales y el otro 50% a informales. El 95% de los afectados son microempresas y el 3% medianas empresas. Mientras que las medianas suelen contar con seguros de cobertura, las microempresas normalmente no tienen. Eso va requerir que el Gobierno Nacional emita rápidamente los decretos de las 17 medidas de emergencia para canalizar las ayudas financieras. Medellín, con sus recursos, quisiera poder invertir algo de esos recursos en la reactivación económica por fuera de nuestra jurisdicción, el decreto se está cocinando. Durante los próximos dos años la palabra clave debe ser la solidaridad. Queremos articular campañas con el empresariado paisa para financiar, por ejemplo, activos físicos y de refrigeración, uniendo esfuerzos financieros públicos y privados para llevarlos a las regiones que más lo necesitan”.

¿Es viable la propuesta del vicepresidente José Manuel Restrepo que el empresariado antioqueño lidere la reconstrucción de las zonas más afectadas en el Chocó?

“Eso es viable. Hablo del Chocó y de los municipios del Eje Cafetero. Lo que queremos desde Antioquia, con el apoyo de las cámaras de comercio de la región, es poder estar cercanos a la toma de las decisiones y hacer que esos recursos se ejecuten de la manera más rápida. Contamos con el mecanismo de ‘reconstrucción por impuestos’ —presentado por el gobernador— que permite a grandes empresas como Argos o Hidroituango trasladar su capacidad técnica y ejecutar obras directamente en el Chocó a costo, lo que acelerará notablemente el proceso. No dejemos de lado la Fundación Presentes, que tiene una capacidad instalada para la atención de desastres. Lo más complejo en un desastre es realizar un censo riguroso y transparente para garantizar que los subsidios lleguen efectivamente a quienes los necesitan. Desde la Cámara de Comercio estamos integrados con el Ministerio de Comercio, trabajando intensamente para trasladar todas estas capacidades técnicas y logísticas hacia el Chocó y el Eje Cafetero”.

Habló también de la carretera Medellín - Quibdó, ¿qué proyecto tienen?

“Ese es uno de mis grandes dolores. Nos hemos coordinado con la Cámara de Comercio del Chocó y con su gobernadora para unificar esta visión. Actualmente, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) nos está apoyando en la recopilación de datos técnicos para presentarlos formalmente ante la ministra de Transporte, la ANI e Invías. En esta carretera se han invertido $2,2 billones en 18 años”.

Entonces ya debería estar hecha la carretera.

“Tres veces. Son contratos mal ejecutados, contratistas mal contratados. La prioridad número uno para este grupo de Infraestructura es hacer con esa vía lo mismo que hizo con las vías de Antioquia: articulación total con los gobiernos departamental y nacional, ver si se puede hacer APP o por obras por impuestos. Si conectamos al Chocó con Antioquia, conectamos al Chocó con las 4G. Aunque en el pasado se han propuesto megaproyectos como un tren interoceánico, nosotros creemos que debemos ir paso a paso, priorizando primero la consolidación de la carretera antes de pensar en obras más complejas”.

La Cámara también es promotora de iniciativas ciudadanas como Medellín Cómo Vamos y la veeduría Todos por Medellín. ¿Cuál es la reflexión detrás?

“Los recursos que aportan los empresarios a través de sus renovaciones anuales trascienden de temas de competitividad a temas sociales, cívicos y culturales. Medellín Cómo Vamos cumple 20 años realizando un seguimiento con indicadores objetivos de qué está pasando con la administración municipal. La objetividad radica en que no dependemos de las cifras de la administración de turno, sino que realizamos un seguimiento técnico semestre a semestre al plan de desarrollo y contratamos de manera independiente una encuesta de opinión y percepción ciudadana abierta. Esto permite contrastar los datos duros con la percepción real del habitante”.

¿Y cómo nació Todos por Medellín?

“Fue muy novedosa en su momento. En las calles y en la prensa se empezaron a recibir denuncias de corrupción en el gobierno de Daniel Quintero. Y todo era un desorden. Abrimos primero la ‘Línea de la Confianza’ para canalizar los reportes. Se crea Todos por Medellín, liderada por la Cámara, Proantioquia, la Andi, Fenalco y diversas organizaciones, y las quejas se vuelven procesos. Contratamos un equipo jurídico de alta calidad. Nuestro rol no es juzgar, recibimos quejas de terceros, se estructuran y se entregan a las autoridades competentes”.

Usted suele mencionar que el desarrollo empresarial en las subregiones de Antioquia es sumamente dinámico. ¿Cómo ha sido este avance más allá de Medellín?

“La presencia de la Cámara en los municipios es uno de nuestros proyectos más emocionantes. Quienes piensan que en las regiones solo hay una economía de subsistencia básica están equivocados. En Jericó, por ejemplo, el turismo se ha transformado notablemente y ya se conecta con la ruta internacional de turismo religioso. En el Norte, en municipios como Yarumal y Santa Rosa de Osos, la industria láctea cuenta con un desarrollo industrial impresionante. Este crecimiento se debe al empuje de empresarios locales y al acompañamiento continuo para estructurar sus estrategias de mercado”.

¿Qué tipo de programas implementa la Cámara?