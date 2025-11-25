“Estoy muy feliz de seguir en esta gran familia, aún quiero cumplir varios sueños”: Linda Caicedo

La colombiana Linda Caicedo renovó su contrato con el Real Madrid hasta junio del 2031 y se mostró feliz de seguir en la nómina de las merengues.
“Estoy muy contenta y muy agradecida con el club por esta nueva oportunidad. Siento que aún me quedan muchas cosas por hacer aquí”, fueron las primeras palabras de Linda en la entrevista publicada por la página oficial del Real Madrid.
Caicedo también mencionó que, “desde que llegué, mi objetivo ha sido lograr grandes cosas y dejar huella. Estoy muy feliz de seguir siendo parte de esta linda familia”.