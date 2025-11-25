“Estoy muy feliz de seguir en esta gran familia, aún quiero cumplir varios sueños”: Linda Caicedo

La colombiana Linda Caicedo renovó su contrato con el Real Madrid hasta junio del 2031 y se mostró feliz de seguir en la nómina de las merengues. “Estoy muy contenta y muy agradecida con el club por esta nueva oportunidad. Siento que aún me quedan muchas cosas por hacer aquí”, fueron las primeras palabras de Linda en la entrevista publicada por la página oficial del Real Madrid. Caicedo también mencionó que, “desde que llegué, mi objetivo ha sido lograr grandes cosas y dejar huella. Estoy muy feliz de seguir siendo parte de esta linda familia”.

La colombiana, que ya se siente más cómoda con el equipo, la ciudad y el torneo, sostuvo que “me he ido adaptando cada vez mucho mejor con el equipo, la gente y mis compañeras. Quiero hacer historia y seguir dejando esa huella”. Sobre la evolución de su juego, la vallecaucana resaltó que “a nivel de confianza, este año he dado un paso más. Obviamente, sigo siendo joven y tengo muchas cosas por mejorar, pero hasta ahora siento que no me he ahorrado esas ganas de querer dar lo mejor por el club y representar a mi país. Sigo en ese crecimiento. Este año no será la excepción y a por los otros más que quedan”.

También resaltó que “cuando vienes a la Ciudad Real Madrid, todo lo tienes fácil. A nivel personal creces mucho, no solo como profesional. Hay compañeras que llevan mucho tiempo, como Athenea o Misa, que han visto un cambio y un proceso lindo hasta ahora. Yo, que apenas llevo tres años, también lo he visto. El equipo tiene esas ganas de seguir creciendo y no hay duda de que llegaremos a ese tope de lo que queremos alcanzar”. Sobre el cariño que recibe de los aficionados, Linda resaltó que “cuando jugamos en casa, e incluso en los partidos fuera, la afición siempre muestra ese cariño. Mi pensamiento es ganar un título este año, me visualizo dando lo mejor en cada partido”.