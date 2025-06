Entrevista con Mariana Pajón: “Mi nueva motivación es ver a mi hijo en las tribunas en Los Ángeles-2028”

Mariana Pajón reveló esta semana que será mamá en los próximos meses. Aparte de la alegría que despertó la noticia entre sus admiradores, también surgieron dudas, ya que se trata de la máxima medallista olímpica de Colombia (dos oros y una plata) en toda la historia. ¿Este será el final de su exitosa carrera deportiva? Pues no. La también múltiple campeona mundial dijo que volverá fuerte, que ahora tiene una motivación extra para seguir preparando el ciclo hacia Los Ángeles 2028. Allí aspira a representar al país, bien sea en BMX o en otra modalidad del ciclismo de pista, con su hijo en las tribunas. En diálogo con EL COLOMBIANO, Mariana contó todo sobre su embarazo y lo que sigue en su carrera deportiva y vida personal.

Sorprendió usted a todo el país con la noticia de que va a ser mamá. ¿Cuéntenos cómo ha sido ese proceso?

“Primero, quiero agradecerles a ustedes. El Colombiano siempre ha sido mi aliado más bonito, y de verdad, gracias por lo que sacaron. Gracias por ese recibimiento que le dan ya a este bebé, que ni siquiera ha llegado al mundo y ya recibe un montón de energía bonita. Por fin les contamos, porque ya nos salían letreros. Queríamos compartirlo con todos, contarles esta nueva faceta, este nuevo reto. Ha sido todo muy lindo y especial. No ha sido fácil, pero al mismo tiempo, muy hermoso. Y aquí estamos, en un nuevo camino”.

La gente se está preguntando cuándo nace el bebé, porque es uno de los más esperados de este país...

“Dios mío, estoy más presionada con los Olímpicos (risas). El bebé es para noviembre de este año. Es un bebé que anhelábamos, que soñábamos, un proyecto que teníamos mi esposo y yo hace muchos años, y vimos que era un instante perfecto, el momento que también Diosito nos dijo: ‘Ya, este es el momento de ustedes’, y aquí está con nosotros, acompañándonos desde ya”.

Mariana, esto va a cambiar mucho su vida. Quienes están pendientes de su carrera se preguntan: ¿es el final de su ciclo como deportista de alto rendimiento?

“Para nada, es una motivación extra. Era también algo que yo necesitaba, como un ‘refresquito’. Sabíamos que este era un año de transición en el que yo no iba a competir, pero la llegada de un bebé, sin duda, me motivó a volver a tener un porqué hacerlo. Mi meta es llegar a Los Ángeles 2028, así que este año era precisamente para eso: para reconfortar corazón, mente, alma, cuerpo. Y ahorita, con esa nueva motivación de tener a un hijo en las tribunas en Los Ángeles, es lo que me llena y lo que me motiva”. Lea también: Bicicrosistas paisas se colgaron 62 medallas en la Copa Nacional de BMX en Bogotá “Si algo me ha dejado muy bonito este embarazo es que no he dejado de entrenar un solo día. He podido seguir haciendo una preparación bonita. Obviamente, con prudencia, con responsabilidad. Hay ciertas cosas, como montar en la pista, que dejé de hacer incluso hace poco, porque los primeros meses podía hacerlo con cuidado. Competí en Europa estando embarazada. Después, obvio, ya es otro aspecto físico. Pero para mantenerme de la mejor forma, el volver al campo me cambia la vida. Sé que me va a cambiar mis rutinas, un montón de cosas, pero me motiva a volver a la pista con bebé a bordo”.

¿Es decir, usted compitió en Europa sin saber que ya estaba embarazada?

“Exacto. Sí, porque tenemos una historia larga, y es que yo estuve embarazada el año pasado. Al principio del año tuvimos algo muy triste que nos rompió el corazón, y es que sufrimos una pérdida. Entonces no sabía y no me imaginaba que iba a quedar embarazada tan rápido después de ese episodio. En ese momento pensaba: ‘¿qué pasa si estaba embarazada?, ¿ya debería haber parado?, ¿debería cuidarme?’, pero también pensaba: ‘ya perdí este bebé’. Entonces seguí entrenando y compitiendo, y en una de esas pruebas corrí y me di cuenta la semana después que lo hice embarazada, y fue muy loco. Pero, bueno, luego de eso obviamente cambia y baja el ritmo y se prenden todas las alarmas para hacerlo de la mejor manera y que la prioridad seamos nosotros como papás: cuidar a ese bebé y disfrutar cada etapa”.

El hijo (a) de Mariana Pajón estará rodeado de un ambiente deportivo. FOTO: Cortesía Mariana Pajón

¿Qué le han dicho los especialistas, el médico? ¿Hasta cuánto tiempo va a poder entrenar y cuáles son esos cuidados que debe tener?

“En la nota que ustedes publicaron, el doctor Óscar Mario Cardona tiene toda la razón. Una puede volver al campo incluso muchísimo mejor. He tenido un respaldo muy grande de Gabriel Uribe, que es el ortopedista de Indeportes Antioquia; también de la doctora Ruby y del Comité Olímpico Colombiano. He recibido un respaldo muy grande de ellos en un proceso muy lindo en el que ya soy una atleta embarazada. ¿Cómo la vamos a cuidar? De la mejor manera para que todo esté bien y para que el retorno al campo sea excelente. Me he sentido muy respaldada y cuidada. Sé que todo va a cambiar, que cada mes se va volviendo más retador para seguir entrenando, pero por ahora lo sigo haciendo con normalidad”.

¿Cómo se imagina su etapa de mamá? Es un sueño que ya había manifestado durante los Fonditos, porque usted es una persona muy cercana a los niños...

“Va a ser muy hermoso. Como tú decías, cambia la vida, todo. No solamente mi carrera deportiva, que es lo de menos ahora; hay más prioridades. Pero va a cambiar la vida para bien. Siento que el deporte también le da a uno herramientas para saber adaptarse, para establecer rutinas. Pero lo más importante es poder ser papás, no a la carrera, porque entonces ya me toca salir, viajar, hacer cosas. Queremos hacerlo todo a su tiempo, de la mejor manera, sin dejar la bici, porque la bici para mí es mi lugar feliz, el lugar donde me encanta estar, donde realmente soy yo, pero siendo mamá. Entonces, cada cosa a su tiempo. Me veo como una mamá alcahueta, pero estricta al mismo tiempo. El bebé o la bebé que venga me lo imagino ya en la bici, haciendo todo lo que quiera hacer, pero con responsabilidades y con respeto. Yo creo que así somos, porque así soy de tía con los sobrinitos, entonces ya me imagino que así más o menos voy a ser de mamá”.

¿Cómo fue la reacción del esposo cuando supo la noticia, porque él también es un atleta de alto rendimiento?

“Primero, le han dado más síntomas que a mí (risas), eso ha sido muy hermoso. Él quería ser papá hace muchísimo, sabía que no era el momento, pero cuando supimos que íbamos a ser papás, ya los ojos le brillaban. Él me cuida, es muy especial. En este momento está en Holanda, le hace falta su esposa, su barriguita. Corre Copa Mundo este fin de semana y solamente piensa en mí, y yo le digo que piense en la competencia: ‘ya después vienes y disfrutas’. Ha sido ya un papá súper papá. No me imagino cuando nazca el bebé, pero ha sido un proceso muy lindo”.

Los especialistas dicen que las mujeres deportistas de alto rendimiento, después de tener un hijo, regresan más fuertes. ¿Qué le han dicho?

“A mí también me han explicado mucho. Yo vi la nota que salió en El Colombiano, y sobre todo escuchar a Óscar Mario, a quien le creo mucho y que me ha acompañado en mi carrera en muchos aspectos, le alivia a uno también esa ansiedad: ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? Es que pasan un montón de cosas físicas muy bonitas y no solo físicas, sino emocionales, en un tiempito. Pero también las hormonas te dan un plus, un extra súper fuerte. Es difícil de explicar, pero por ejemplo, en el segundo trimestre en el que estoy yo, la verdad, nunca me había sentido con tanta energía para entrenar. Es muy loco, porque uno pasa por una montaña rusa: es querer volver rápido después de estar tanto tiempo fuera de las competencias, pero también están las hormonas y los cambios físicos, que aunque son un reto porque me voy a tener que recuperar de dar a luz, de las trasnochadas y demás, sí sientes como que te da un plus. Es como un poder extra. Uno no entendía a nuestras mamás hasta que empieza a convertirse en una de ellas, de lo poderoso e impresionante que es una mujer: lo que es capaz de lograr, dar vida y crear vida, pero también ese extra que es capaz de sacar después”.

Independientemente del sexo, ¿ya le tienen la bicicletica con el 220? Seguramente les gustaría que ese bebé también fuera un gran deportista.

“Un niño es de ejemplos y de ver su entorno. Entonces, ver a sus abuelos todos moviéndose, porque el papá de mi esposo, mi suegro, es un súper, hiper, mega deportista. Mi papá todos los días tiene que hacer ruta. Mi suegra y mi mamá también son superactivas. Nos va a ver a nosotros. El deporte va a ser algo natural, pero siempre hemos dicho que lo que quiera hacer la bebé o el bebé que llegue, va a tener unos papás completamente gomosos, acompañándolo o acompañándola en cualquier etapa. Si quiere tocar piano y no la bici, ahí la tendrá parqueadita, el 220, y lo acompañaremos a tocar piano”.

El deporte brinda una mentalidad fuerte y mucha disciplina. Eso también es algo que seguramente heredará...

“Yo creo que ni los papás de Vincent (mi esposo) alguna vez se dieron cuenta de que su hijo iba a ser campeón mundial, ni mis papás que su hija podía ser campeona olímpica. Entonces, así ese bebé o esa bebé tenga unos papás campeones mundiales, va a contar con un respaldo con seriedad, un respaldo de alcahuetería, pero con ser estrictos al mismo tiempo, cada cosa en su tiempo y con rutinas. Involucraremos a nuestro hijo o nuestra hija de la misma forma que lo hicieron con nosotros, y es por lo bonito que trae el deporte, no solamente de salud, sino de entorno”. Entérese: La Selección Colombia Sub-17 femenina clasificó por segunda vez al Mundial FIBA 2026 tras vencer a Argentina

Las parejas normalmente hablan de tener una familia de dos, tres hijos. ¿Qué han conversado al respecto?

“Siempre le digo a mi esposo: ‘yo quiero llenar esta casa’. Mi familia es típica antioqueña. Tengo un montón de primos. Mis hermanos son mi luz. Yo sé lo importante que es tener un hermano, un respaldo, un compañero. Mi mamá es la decimosegunda hija, o sea, ya te imaginarás. Obviamente, no voy a tener 12, pero como dice mi esposo: empezamos por el primero y vamos bien. Pero sí queremos tener una familia que no sea solo de un bebé. Diosito también sabrá qué es lo mejor para nosotros”.

También cambia el tema de compromisos comerciales con marcas, la organización del Fondito, en fin. ¿Cómo lo va a encaminar?

“Toda la vida va a cambiar. Estoy segura de que me voy a tener que adaptar, igual que mi entorno, no solamente competitivo, sino alrededor. Algo muy chévere este año es que he podido dedicarme a cosas que nunca había tenido tiempo: a mí, a mi salud, a mi familia, al Gran Fondito. Porque siempre lo tenía ahí, al final me involucraba, pero esta vez ha sido desde el principio y de verdad es hermoso poderle dedicar eso a la fundación, a la marca, a que crezcan las cosas que siempre he querido que crezcan, pero desde mí, dedicarle tiempo. Entonces ha sido bien lindo. Vamos a ver, uno planea, organiza, pero llega un bebé y yo creo que, wow, eso es una revolución. Veremos qué pasa. Pero, teniendo el ejemplo de mi mamá, de mi papá —ellos siguieron su vida; mi mamá todavía trabaja día a día, mi papá también— y han podido sacarnos adelante y hacer mil cosas al mismo tiempo. Entonces, yo sé que se puede”.

Me dice que la mira es ir a los Olímpicos en Los Ángeles. ¿Pero, de ahí en adelante, de qué va a depender que vayamos a tener a Mariana representando a Colombia?

“Así como uno ve cada cosa en su lugar y su tiempo, hay que saber en qué momento ponerse a un lado. Había gente que pensaba que mis últimos Juegos Olímpicos serían en París 2024, pero lo ponían en boca mía y yo ni siquiera lo sentía. Yo siento que es hasta que tu corazón te lo va mostrando, tu cuerpo te lo va mostrando, el tiempo te lo va mostrando. Entonces, por ahora me puse esa meta de cuatro años, hasta Los Ángeles. No sé qué pase después, no sé... Ya con la edad competitiva, la madurez deportiva y demás, hay que ir analizándolo mucho más y también dejar una nueva generación que tenga sus propias alas”.

Incluso se había dicho que iba a cambiar de modalidad, correr ciclismo de pista. ¿Eso está descartado?

“No está descartado. Yo dije que iba a Los Ángeles, pero no te he contado en qué. Vamos a ver, la vida me lo va a ir mostrando, y el cronómetro y la potencia con la que salga de dar a luz, el recuperarme de la mejor manera. El BMX es mi pasión, es mi sueño, es mi todo, pero también la pista siempre ha sido un lugar en el que siento que pertenezco y que puedo aportar. Vamos a ver... Igual hay que hablar con el profe John Jaime González, con mi entrenador —que es mi esposo también, Vincent—, y volver al campo, volver a la pista y ver qué pasa”.

El hijo (a) de Mariana Pajón estará rodeado de un ambiente deportivo. FOTO: Cortesía Mariana Pajón

¿Ha tenido contacto con deportistas que hayan sido mamás y regresaron a la competencia?

“¡Claro que sí! Hay muchas mujeres que lo inspiran a uno un montón. Como: ‘Si ella pudo, yo también’. Internacionalmente hay una mujer a quien admiro: Allyson Félix, que es una atleta supremamente tesa de Estados Unidos, que volvió y ganó unos Juegos Olímpicos ya con sus hijos. A nivel nacional hay alguien que me inspira mucho y que siempre he admirado, y es Juliana Gaviria. Ella, con su bebé a bordo y todo, ya grande, un niño grande, sigue enrollando cadena y siendo una inspiración para mí. María José Uribe (golf), Fabriana Arias (patinaje)... Todas ellas han sido mujeres que uno las ve y dice: ‘¡Wow, qué tesas!’, porque uno sabe los cambios que trae tu cuerpo, un montón de cosas a las que ya tienes que ponerles atención, y no solamente a tu rendimiento. Las veo a ellas y digo: me inspiran y son un gran ejemplo”.

La palabra “mamá”, ¿qué te significa, qué te hace pensar?

“Es muy loco, es raro. Por ejemplo, a mí me pintaron esos cascos con los que hicimos la revelación, y yo los veía y pensaba: ¿en qué momento pasó todo esto? Y sí, tengo 33 años, y todo el mundo me dice: ‘Ya era hora’, y empiezan a opinar... Y yo no me sentía como de 33 años. ¿Qué pasó? ¿En qué momento pasó todo? Pero es muy lindo ese nuevo reconocimiento. Es más que cualquiera. Esa alegría que sientes cuando te enteras de que vas a ser mamá es algo extra, se sale de tu cuerpo. Es lo que yo trataba de explicarle a mi esposo... Incluso tuvimos una ecografía hace poco, y uno ve al bebé creciendo, cómo se mueve, todo su desarrollo, y es una alegría que tú nunca has sentido. Ningún triunfo, ninguna medalla, ningún ‘nada’ se siente como cuando ya sientes que vas a ser mamá. Es muy lindo”.

¿El bebé va a nacer en Medellín o piensan en Francia? ¿Ya le tienen padrinos?

“Paisita, paisita. Aquí en Colombia, Medellín. No sabemos ni género, no sabemos nombres, no sabemos nada, pero la vida nos va a ir mostrando cuál es el camino”.

Cuando dio a conocer la noticia, despertó un boom. Me imagino que la invadieron los mensajes. ¿Cómo ha sido eso?

“Muy impresionante, porque a mí me decían: ‘El día que cuentes eso va a ser sorprendente’. Yo no lo sentía así, que iba a generar eso. Hicimos ese video, mi esposo y yo, junto a un amigo, Pipe Cano, un camarógrafo que queremos mucho en la familia, y ellos me decían: ‘Esto va a quedar increíble’. Hubo una gran cantidad de respuestas. Me acuerdo que yo puse el video, estaba hablando con mi esposo: ‘Listo, montémoslo’. Lo montamos y me puse a hacer el almuerzo. Entonces, yo estaba cocinando. Cuando veo mi celular... y, o sea, se descargó y empezó a explotar. Literal”.

Mariana, ser mamá será otra medalla, seguramente más importante que tantas que le ha dado al país. Disfrute este momento...