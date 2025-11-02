“No estamos perdiendo la guerra”: ministro Sánchez

Aún así, se mantiene en que la estrategia empleada contra la cocaína es la adecuada, pese a que el negocio sigue creciendo, y asegura que a pesar de los 150 uniformados muertos este año, Colombia va ganando la guerra.
Lleva 35 años exponiendo su vida en la lucha contra el narcotráfico, ¿qué piensa ahora que, según Estados Unidos, usted trabaja para “un líder del narcotráfico mundial”?
“El gobierno de Colombia está convencido que hay que acabar con el narcotráfico, y por ello ha desarrollado una estrategia integral de oxígeno y asfixia. Oxígeno hacia lo legal y asfixia contra lo ilegal. En oxígeno significa dar oportunidades con el programa de sustitución de cultivos, acompañado de la erradicación. Para este año la expectativa es que a 30 de diciembre hayamos sustituido, acompañado de la erradicación, 30.000 hectáreas”.
Yo le pregunto puntualmente por esa denominación a su jefe, de ser “un líder del narcotráfico”. ¿Qué opina de eso?
“El Gobierno, en cabeza del Presidente, tiene una obsesión por acabar el narcotráfico, ya le mencioné la estrategia del oxígeno, y ahora voy con la asfixia: afectar toda la cadena del narcotráfico. En lo que llevamos de este periodo de gobierno, se han incautado 2.700 toneladas de cocaína. Eso significa 26.000 millones de dosis que no llegaron a las calles; a 305.000 millones de dólares que dejaron de recibir las finanzas criminales; cada 40 minutos destruimos un laboratorio. Este año quemamos 5.000 infraestructuras del narcotráfico, lo que representa un 24% más que el año anterior. Y esos resultados se han dado por la Fuerza Pública, y su comandante es el Presidente. Si hay alguien que esté convencido de la lucha contra el narcotráfico es el Presidente”.
Congresistas de EE.UU. anunciaron que otros miembros del gabinete serían incluidos en la Lista Clinton. ¿Teme que lo sancionen con esa lista, como le pasó al ministro del Interior?
“Mi única preocupación es neutralizar las amenazas, seguir afectando el narcotráfico, la minería legal, la extorsión, el secuestro, acorde a como dice la ley. Mi única preocupación es mejorar las condiciones de seguridad y eso se desarrolla fortaleciendo la cooperación internacional para neutralizar una amenaza transnacional”.