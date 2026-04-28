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Sebastián Botero: técnico del DIM: “No busco ser el Guardiola colombiano, busco ayudar al equipo de mis amores”

Sebastián Botero revela las claves de su nuevo interinato en el “Poderoso”. Detalla su plan para mantener las bases tácticas del proceso anterior y apelar al profesionalismo del plantel.

  • El triunfo es el único camino del DIM ante Águilas Doradas para aspirar a un lugar en cuartos de final de la Liga Betplay. El técnico Sebastián Botero lo sabe. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    El triunfo es el único camino del DIM ante Águilas Doradas para aspirar a un lugar en cuartos de final de la Liga Betplay. El técnico Sebastián Botero lo sabe. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Wilson Díaz Sánchez
Wilson Díaz Sánchez

Deportes

hace 1 hora
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Esta semana, el Deportivo Independiente Medellín afrontará dos desafíos definitivos en el Atanasio Girardot. El primero será este jueves (9:00 p.m.) ante Cusco de Perú, por la fase de grupos de la Copa Libertadores; el segundo, el domingo (3:30 p.m.) frente a Águilas Doradas, donde se jugará su última carta para clasificar a los cuadrangulares de la Liga colombiana.

Al frente del plantel rojo, por encargo de los dirigentes, se encuentra Sebastián Botero. A sus 39 años, el entrenador interino se muestra optimista tras la racha de tres triunfos consecutivos ante Alianza (0-1), Boyacá Chicó (2-0) y Fortaleza (1-0), este último ya bajo su dirección técnica tras la salida de Alejandro Restrepo.

EL COLOMBIANO, en su podcast deportivo Línea de Gol, dialogó con el joven estratega sobre el presente del equipo, la gestión del grupo y las metas personales y colectivas que se ha trazado.

Lea también: El DIM al límite: todos los escenarios para clasificar a los playoffs en la última fecha. ¿Qué necesitan los demás?

¿Cómo está el grupo y esa ilusión tras el difícil partido contra Fortaleza?

“Estamos bien. Es un envión anímico grande llegar vivos a la última fecha. Sabíamos que estábamos en una situación límite y sin margen de error. Mentalmente, esto nos ha llevado al límite para conseguir los objetivos. Ahora pensamos primero en el reto del jueves en Copa Libertadores, una responsabilidad inmensa por el sueño de estar en octavos tras muchos años, y luego en el partido contra Águilas. El grupo ha hecho un esfuerzo impresionante con esas tres victorias en línea. Agradecemos el trabajo significativo del cuerpo técnico anterior; queremos apelar a esa memoria táctica para unirnos tras el objetivo grande”.

Cuando la dirigencia le entrega el cargo, ¿qué le dicen sobre la duración del interinato? El Medellín tiene compromisos de gran peso como la Libertadores y la definición de la Liga. ¿Fueron claros los directivos sobre su situación real?

“Prefiero decir que no me ‘entregan el equipo’, sino que asumo el cargo de entrenador profesional. Este club tiene una estructura sólida que trasciende a cualquier persona. Es una responsabilidad enorme y un sueño que siempre he tenido, pues soy hincha y me crié aquí. Lo asumí con alegría, aunque fuera un momento difícil por la salida de un cuerpo técnico querido que logró hitos como los 93 puntos en un año. Valoramos eso y unimos al grupo en un objetivo común: ganar. Somos profesionales y el primer vínculo es ese. La institución está por encima de todo. Con el paso de los días, si logramos los objetivos, entraremos en detalles interpersonales o ajustes de ideas de juego”.

“Lo fundamental ha sido la recuperación. Dependemos de tener a los jugadores en la mejor condición posible ante la fatiga por los viajes y partidos acumulados. También nos hemos unido desde el mensaje y la cohesión de grupo. Los objetivos siguen latentes y eso ayuda a la unión. Los capitanes y los jóvenes se han vinculado con la idea de entregarlo todo. Lo hemos hecho bien, pero falta camino por recorrer para que el proyecto siga creciendo. El trabajo debe ser en función de ayudar al club a conseguir títulos”.

Antes del domingo está el reto de la Libertadores. ¿Cómo preparan el partido frente a Cusco?

“En la dinámica de un cuerpo técnico profesional hay muchos integrantes: desde la nutricionista hasta el utilero. Nosotros, junto a los analistas y el preparador físico, estamos analizando los puntos fuertes y débiles del rival para diseñar el plan de partido. Queremos que el equipo gane y encuentre el comportamiento que buscamos. Necesitamos que la gente esté cerca. Los partidos de Copa siempre son difíciles; nadie regala nada por prestigio y factores económicos. Estamos dedicados al detalle para que el jueves logremos el resultado”.

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En una instancia tan definitiva en ambos torneos, ¿en qué parte hace usted mayor énfasis desde su posición como entrenador?

“El liderazgo depende mucho del contexto. Un entrenador debe tener la sensibilidad para percibir qué necesita el grupo. He pasado muchos años en el mundo formativo y ya tuve la experiencia en 2023 dirigiendo Libertadores y cuadrangulares. Esas enseñanzas me sirven para entender que ahora el grupo necesita unión, mensaje y construcción grupal. Ajustamos pequeños detalles, pero sería irrespetuoso hacer transformaciones profundas cuando el proceso anterior dejó bases sólidas. Aprovechamos eso para que el equipo llegue en óptima forma al domingo”.

¿Le gustaría quedarse como técnico en propiedad?

“Lo más difícil es gestionar la parte emocional, entender que son seres humanos en una situación límite tras una ruptura por la salida del cuerpo técnico anterior. El punto clave ha sido conectar con ellos a través del deseo de ganar. Sobre quedarme, la respuesta es obvia: amo ser el entrenador de este equipo. Sin embargo, no es algo que me quite el sueño. Mi prioridad es que el equipo crezca y la gente se sienta representada. Si Dios me tiene para estar ahí, será un sueño; si me toca construir desde otro lugar, como en la Sub-20, lo haré con la misma disposición. Mi vínculo es con la institución, no con el ego personal”.

¿Se siente listo para iniciar su carrera en propiedad?

“Me siento en un momento muy bueno, no solo académicamente, sino por las experiencias vividas. He perdido muchas veces, y eso construye el hábito de ser reflexivo. Busco una mejor versión de mí mismo cada día. La experiencia de hoy es distinta: en el interinato pasado me sentía abrumado gestionando nombres pesados tras la salida de un ídolo como David González; tenía menos herramientas. Ahora tengo más inteligencia emocional, estoy casado y esperando una hija, lo que me da una perspectiva equilibrada de la vida. Ya no busco que digan que soy el ‘Guardiola colombiano’, busco la construcción interna. Estoy disfrutando el proceso, algo que la vez pasada no pude hacer por la tensión. Vivo el día a día”.

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