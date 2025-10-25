“El metro puede aportar en los trabajos del río, pero la solución estructural no la puede asumir”: gerente Tomás Elejalde

El pasado domingo, una creciente del río Medellín removió el terreno bajo la vía férrea y provocó una socavación que obligó a suspender el servicio de la línea A del Metro entre las estaciones Poblado y Aguacatala. El hecho dejó al descubierto la vulnerabilidad del corredor férreo ante los efectos del cambio climático. Desde entonces, equipos técnicos, ingenieros y operarios trabajan contrarreloj para estabilizar la margen del río y rellenar la cavidad con materiales especializados, mientras se mantienen operativos parciales y rutas de contingencia.
Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín, asegura en diálogo con EL COLOMBIANO que la respuesta fue inmediata y que, a pesar de las lluvias y la magnitud del daño, las reparaciones avanzan con rigor técnico para retomar la normalidad –si nada extraordinario ocurre– el martes.
Según el funcionario, los sistemas de monitoreo topográfico y los recorridos nocturnos de mantenimiento permitieron detectar la anomalía a tiempo. El plan de reparación contempla estabilizar la margen con geobolsas y un relleno estructural con materiales compactados. En paralelo, el Metro trabaja de la mano de la Universidad Nacional, el Área Metropolitana y consultores para reforzar la vigilancia del río y repensar, a largo plazo, un modelo de infraestructura más resiliente frente a crecientes y deslizamientos.