Este es el motivo por el que algunas personas llegan a los 80 años con cerebro de 50

Tener más de 80 años y conservar una memoria como la de una persona de 50 no es solo una excepción anecdótica. Así lo confirma un cuarto de siglo de investigación liderado por científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Northwestern, en Estados Unidos, centrada en los llamados superagers, personas mayores cuya capacidad cognitiva desafía las expectativas del envejecimiento.

El estudio, publicado en la revista Alzheimer’s & Dementia, reúne los hallazgos más relevantes de 25 años de trabajo clínico.

Los investigadores definen a los superagers como personas de 80 años o más cuya memoria episódica —es decir, la capacidad de recordar eventos y experiencias pasadas— es comparable a la de personas tres décadas más jóvenes. Esta extraordinaria capacidad, lejos de ser un mero capricho biológico, está vinculada a un perfil cerebral distintivo y a ciertos rasgos de personalidad que podrían inspirar nuevas estrategias para preservar la salud cognitiva.

“No solo es posible tener una memoria excepcional en la vejez, sino que está relacionada con características neurobiológicas únicas”, explica Sandra Weintraub, profesora de psiquiatría y neurología en la Universidad Northwestern y autora principal del artículo. “Esto abre la puerta a intervenciones dirigidas a conservar la función cerebral incluso en las últimas décadas de vida”.

A nivel estructural, los cerebros de los “superancianos” no muestran el adelgazamiento de la corteza cerebral típico del envejecimiento. Incluso presentan una corteza cingulada anterior —una región clave para la toma de decisiones, la motivación y las emociones— más gruesa que la de personas más jóvenes. Además, estos individuos poseen un número superior de neuronas relacionadas con el comportamiento social, y células entorrinales más grandes, esenciales para la memoria.