Este es el motivo por el que algunas personas llegan a los 80 años con cerebro de 50

Un estudio muestra que algunas personas mayores mantienen una memoria equivalente a la de individuos de 50 años, gracias a cerebros resistentes y a estilos de vida sociables.

  • A los adultos mayores con estas características se les conoce como “superancianos”. FOTO Pixabay
    A los adultos mayores con estas características se les conoce como “superancianos”. FOTO Pixabay
hace 42 minutos
bookmark

Tener más de 80 años y conservar una memoria como la de una persona de 50 no es solo una excepción anecdótica. Así lo confirma un cuarto de siglo de investigación liderado por científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Northwestern, en Estados Unidos, centrada en los llamados superagers, personas mayores cuya capacidad cognitiva desafía las expectativas del envejecimiento.

El estudio, publicado en la revista Alzheimer’s & Dementia, reúne los hallazgos más relevantes de 25 años de trabajo clínico.

Lea: ¿El café engaña al cerebro? Esto dice la ciencia sobre la cafeína

Los investigadores definen a los superagers como personas de 80 años o más cuya memoria episódica —es decir, la capacidad de recordar eventos y experiencias pasadas— es comparable a la de personas tres décadas más jóvenes. Esta extraordinaria capacidad, lejos de ser un mero capricho biológico, está vinculada a un perfil cerebral distintivo y a ciertos rasgos de personalidad que podrían inspirar nuevas estrategias para preservar la salud cognitiva.

“No solo es posible tener una memoria excepcional en la vejez, sino que está relacionada con características neurobiológicas únicas”, explica Sandra Weintraub, profesora de psiquiatría y neurología en la Universidad Northwestern y autora principal del artículo. “Esto abre la puerta a intervenciones dirigidas a conservar la función cerebral incluso en las últimas décadas de vida”.

A nivel estructural, los cerebros de los “superancianos” no muestran el adelgazamiento de la corteza cerebral típico del envejecimiento. Incluso presentan una corteza cingulada anterior —una región clave para la toma de decisiones, la motivación y las emociones— más gruesa que la de personas más jóvenes. Además, estos individuos poseen un número superior de neuronas relacionadas con el comportamiento social, y células entorrinales más grandes, esenciales para la memoria.

Aunque sus estilos de vida varían en cuanto a ejercicio físico o alimentación, los “superancianos” comparten un rasgo común: una intensa vida social. La mayoría mantiene relaciones interpersonales fuertes y se describe como personas sociables, abiertas y emocionalmente conectadas, lo que podría ser un factor clave para su salud cerebral.

¿De dónde proviene el término “superager”?

Fue acuñado por el neurólogo Marsel Mesulam, fundador del centro que lleva su nombre, ubicado en Illinois, Estados Unidos, y pionero en el estudio de este fenómeno desde finales de los años noventa. Su equipo realiza un seguimiento anual de los participantes e invita a quienes lo deseen a donar su cerebro tras la muerte.

“Muchos de los hallazgos de este trabajo han sido posibles gracias a las donaciones de cerebros de superagers que fueron seguidos durante décadas”, destaca Tamar Gefen, coautora del estudio. “La donación cerebral permite descubrimientos incluso después de la muerte, ofreciendo una forma de inmortalidad científica”.

Los investigadores esperan que el conocimiento acumulado durante estos 25 años no solo ayude a redefinir el envejecimiento saludable, sino que también sirva para diseñar nuevas estrategias de prevención frente a enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o la demencia.

Siga leyendo: Japón avanza en tratamiento para el Parkinson con células madre: Sumitomo Pharma busca aprobación

