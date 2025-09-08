Más de 60 restaurantes participarán en la cuarta edición de Envigado al plato ¡Le contamos!

Envigado es famoso por la morcilla y las empanadas, pero la gastronomía municipal es cada vez más nutrida y el festival Envigado al plato es prueba de ello.
En su cuarta edición, que se celebra entre el 8 y el 28 de septiembre, participarán más de 60 restaurantes que ofrecerán de todo: parrilla, cocina típica, italiana, japonesa, peruana, mexicana y argentina. Habrá sushi, paellas, rodizio, pizzería artesanal, bistró, hamburguesas, arepas rellenas gourmet, chicharrón en todas sus formas, panadería, pastelería, alitas, coctelería y más.
Esta edición del festival será especial, no sólo porque coincide con la celebración de los 250 años de Envigado, sino porque el evento se extenderá por primera vez por todo el municipio.
Envigado al plato es una iniciativa de la Corporación Calle de la Buena Mesa con apoyo de la alcaldía municipal, de ahí que sus tres primeras versiones tuvieran como escenario central la Calle de la Buena Mesa, pero este año el festival incluirá la Plaza de Mercado de Envigado, Alcalá, Calle Jardín, City Plaza, Viva Envigado, El Dorado, La Magnolia, La Paz, Los Naranjos, Mall Indiana, Mall Terracina Plaza, Villagrande y la zona del centro.