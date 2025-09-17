x

Envigado avanzó en la Copa Betplay y aumentó la crisis de Millonarios

Envigado eliminó a Millonarios de la Copa BetPlay 2025 y avanzó a cuartos de final. La derrota profundiza la crisis azul y abre debate sobre su futuro. Conoce las claves del partido y lo que viene para el equipo naranja.

  • Envigado superó a Millonarios y avanza en la Copa Betplay. FOTO X-ENVIGADO F.C.
    Envigado superó a Millonarios y avanza en la Copa Betplay. FOTO X-ENVIGADO F.C.
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Con un equipo lleno de jóvenes, la mayoría que no llega ni a los 25 años de edad, Envigado F.C. se clasificó a los cuartos de final de la Copa Betplay tras eliminar, como visitante el pasado martes en la noche, a uno de los equipos grandes de Colombia, Millonarios.

Lea: James, Córdoba y Quintero, tres canteranos de Envigado que le dieron la clasificación a Colombia al Mundial

“Nos metimos a cuartos y la Cantera sigue sonando duro, como el reggaetón viejo que nunca muere. Aquí nadie se rinde”. Así, en medio del júbilo, celebró el equipo Naranja en su cuenta de X el avance a la siguiente ronda tras ganar la serie 1-0.

En el duelo de vuelta, en el Estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, los dirigidos por Andrés Orozco, supieron controlar a su rival, contra el que empataron 0-0.

El conjunto antioqueño se medirá en cuartos de final frente a Deportivo Pereira, que viene de eliminar a Real Cundinamarca.

“Sabíamos que iba a ser muy difícil, como sucedió hace tres días en Manizales (perdieron 1-0 contra Caldas), porque se enfrentaba a un rival con pergaminos, con necesidad, con jugadores importantes en el frente de ataque, por lo que teníamos que tener precaución, y fue lo que sucedió”, empezó diciendo el estratega Orozco.

“En los primeros 20 minutos nos sometieron, pero luego nuestros muchachos se dieron cuenta de cómo se podía corregir tras darle tanta libertad a los atacantes rivales. Al tener aproximaciones al arco de ellos el juego se emparejó. El partido fue intenso y bien jugado por nuestro equipo, que supo sufrir, pero también hizo daño. Estoy muy contento, los procesos no son tan eficaces al principio, a nosotros nos ha tocado muy duro. Esta vez jugaron nueve canteranos, siempre no se brilla, pero esta vez sí nos vamos con una sonrisa”, agregó Orozco.

El cuadro azul, que tuvo de vuelta al delantero Leonardo Castro luego de superar una fractura de peroné en el primer semestre del año, sigue en racha negativa. Bajo la dirección de Hernán Torres, quien reemplazó en el cargo a David González recientemente, marcha 14° tras 11 fechas en la Liga Betplay con 11 puntos luego de tres triunfos, dos empates y seis derrotas.

“El grupo está muy golpeado, los culpables somos nosotros, se van los técnicos y seguimos fracasando. Aceptar lo que diga el hincha, nada de lo que yo diga acá va a cambiar el pensamiento del hincha”, expresó el capitán de Millos, el defensor Jorge Arias.

Siga leyendo: América venció a Bucaramanga y se medirá en cuartos de final de Copa ante Junior

