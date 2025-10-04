Con derrota ante Bucaramanga, Envigado sentenció su caída a la B para el 2026

Envigado perdió en su casa 1-2 con Bucaramanga y es el primer equipo en confirmarse en la B del 2026. Matemáticamente, al cuadro naranja ya no le da para salvar la categoría.

El cuadro naranja que jugó este sábado de rosado como homenaje a la lucha contra el cáncer de mama, no pudo remontar el juego ante los dirigidos por Leonel Álvarez que se fueron adelante muy temprano, a los tres minutos con tanto de Fabián Sambueza y luego ampliaron la ventaja con Luciano Pons, de penal a los 16.

Para la segunda parte, los locales descontaron con el penal convertido por Bayron Garcés a los 54 minutos, pero por más que insistieron no pudieron batir de nuevo a Aldair Quintana y con esa derrota 1-2 se confirman como el primer equipo en perder la categoría en la Liga Betplay-2.