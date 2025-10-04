x

Con derrota ante Bucaramanga, Envigado sentenció su caída a la B para el 2026

El cuadro que dirige Andrés Orozco perdió 1-2 con los Leopardos en el Polideportivo Sur.

  • Envigado se convirtió en el primer equipo en perder la categoría en 2025, matemáticamente ya no le da para mantenerse en la A. FOTO COLPRENSA
Luz Élida Molina Marín
hace 49 minutos
bookmark

Envigado perdió en su casa 1-2 con Bucaramanga y es el primer equipo en confirmarse en la B del 2026. Matemáticamente, al cuadro naranja ya no le da para salvar la categoría.

El cuadro naranja que jugó este sábado de rosado como homenaje a la lucha contra el cáncer de mama, no pudo remontar el juego ante los dirigidos por Leonel Álvarez que se fueron adelante muy temprano, a los tres minutos con tanto de Fabián Sambueza y luego ampliaron la ventaja con Luciano Pons, de penal a los 16.

Lea más: Envigado avanzó en la Copa Betplay y aumentó la crisis de Millonarios

Para la segunda parte, los locales descontaron con el penal convertido por Bayron Garcés a los 54 minutos, pero por más que insistieron no pudieron batir de nuevo a Aldair Quintana y con esa derrota 1-2 se confirman como el primer equipo en perder la categoría en la Liga Betplay-2.

Envigado, el primer campeón del ascenso en 1991, y por ello desde 1992 se convirtió en el tercer equipo antioqueño en la A.

En primera división se mantuvo hasta 2006 cuando descendió por primera vez a la B, permaneciendo en la segunda categoría solo un año porque en 2007 regresó a la A.

Desde entonces se mantuvo en primera división hasta este 2025 cuando vuelve a perder la categoría, por los malos promedios de 2023, 2024 y 2025.

En el actual torneo, el cuadro antioqueño suma 13 puntos en 14 fechas disputadas, por lo que ocupa la casilla 16 y ya, matemáticamente, no le da para salvar su lugar en la A.

Hay que recordar que Envigado además de la Liga está clasificado a cuartos de final de la Copa Betplay en la que tiene pendiente de disputar la serie ante Deportivo Pereira.

