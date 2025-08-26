¿Epa Colombia embajadora de Transmilenio? Así es la propuesta de Daneidy Barrera para salir de la cárcel

La empresaria y creadora de contenido, Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, ha presentado una propuesta para reparar los daños ocasionados años atrás al transporte de Bogotá. Una de las iniciativas es ser embajadora de Transmilenio.
Haciendo alusión a un principio de justicia restaurativa, la creadora de contenido presentó una propuesta con la que busca saldar la condena luego de que en el 2019 se grabara dañando una estación de Transmilenio, acciones que dieron pie a que fuera obligada a pagar una pena de cinco años y tres meses de cárcel.
Lea también: ‘Epa Colombia’ aseguró desde la cárcel que está “pagando” los delitos de la primera línea: “Son gestores de paz y yo estoy aquí”
La iniciativa fue presentada a través de una carta que fue enviada a la empresa Transmilenio S.A. Allí, según el documento conocido por algunos medios nacionales, Barrera Rojas hace propuestas que van desde una indemnización económica hasta el uso de sus redes sociales en favor de la empresa de transporte masivo.