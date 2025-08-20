Mejoran las condiciones de ‘Epa Colombia’: fue trasladada a una guarnición militar

La solicitud del traslado fue presentada por su defensa y recibió el visto bueno después de varias gestiones ante el Ministerio de Justicia. De hecho, el propio ministro Eduardo Montealegre estuvo al tanto de las conversaciones, en un proceso que se extendió por meses.

El caso de Daneidy Barrera Rojas , conocida como ‘Epa Colombia’, dio un giro inesperado. Tras varios fallos judiciales que cerraban la puerta a cualquier beneficio y la mantenían en la cárcel El Buen Pastor, el Inpec avaló su traslado a la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde cumplirá la condena de cinco años que le fue impuesta por vandalizar una estación de TransMilenio durante las protestas en la capital del país.

“Ella tiene problemas de seguridad en la cárcel. Cuando hay problemas de seguridad, la ley penitenciaria permite el cambio y buscar otras condiciones diferentes. No es un caso difícil, porque hay amenazas muy serias contra ella”, explicó Montealegre en su momento.

El caso de ‘Epa Colombia’ ha generado un amplio debate jurídico y mediático. Fue condenada por terrorismo, delito que no permite beneficios como la casa por cárcel. La Corte Suprema confirmó la pena, pese a que varios expertos han considerado desproporcionada la imputación hecha por la Fiscalía, la cual Barrera aceptó tras un acuerdo con su abogado.

Desde entonces, la empresaria ha mostrado arrepentimiento, indemnizó a las víctimas y ha documentado su proceso de resocialización a través de redes sociales. Hoy es una exitosa emprendedora del sector de productos capilares y recientemente se convirtió en madre junto a su pareja.

El tema llegó incluso a la agenda presidencial. El mandatario Gustavo Petro, en varias ocasiones, cuestionó públicamente la severidad de la medida contra la empresaria. “Yo no entiendo cómo Uribe está libre y Epa presa, ¿eso es justicia o es la venganza del macho?”, dijo en un Consejo de Ministros transmitido en vivo por redes sociales.

La Corte Suprema de Justicia condenó a Barrera Rojas por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines terroristas. Aunque su defensa había solicitado la libertad condicional, las decisiones de primera y segunda instancia la mantuvieron recluida hasta ahora en la cárcel de mujeres más importante del país.

Con el traslado autorizado, Barrera Rojas seguirá cumpliendo su condena en condiciones distintas a las de una cárcel ordinaria, bajo la custodia de la Policía en la Escuela de Carabineros de la capital.