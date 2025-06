Una de cada dos personas será alérgica a la comida en 2050: ¿por qué el mundo se enfrenta a esa epidemia silenciosa?

Es más, los expertos aclaran que el grado de una reacción alérgica a un alimento no es predecible, ni siquiera para una misma persona: una respuesta grave a un alérgeno concreto en una ocasión no implica que la intensidad vaya a ser igual, mayor o menor la próxima vez. Lo cual obliga a las personas alérgicas a estar preparadas siempre para lo peor.

No hay una causa definida para estas enfermedades. No se sabe cómo surgen o por qué desaparecen, ni qué nos lleva a desarrollar en la edad adulta una alergia a un alimento que llevamos toda la vida consumiendo. No hay un modo conocido de prevenir las alergias. Por lo tanto, tampoco hay una explicación inmediata al aumento de las alergias alimentarias, que en el estudio inglés mencionado es de más del doble en solo 10 años, de 2008 a 2018; y menos aún al hecho de que, en cambio, desde 2018, la proporción de alérgicos se haya estabilizado.

El nombre resultó equívoco, al dar a entender que la limpieza es nociva o que las infecciones en la infancia son beneficiosas. Los científicos explican que no se trata de esto, sino de que intentar criar a los niños en una burbuja de esterilidad no los protege como sus padres creen. “Un mundo completamente vacío de microbios podría conducir a graves alteraciones inmunitarias y endocrinas, ya que nuestro cuerpo espera ver microbios en el entorno”, comenta a SINC el microbiólogo Jack Gilbert, de la Universidad de California en San Diego.

¿Evitar los alimentos alergénicos en los niños?

Una versión más afinada y actual de esta hipótesis recibe el nombre de ‘viejos amigos’, y se refiere específicamente a los microbios que han convivido y coevolucionado con nosotros durante millones de años. Sería este microbioma humano ancestral el que ayuda a entrenar nuestra inmunidad. Según cuenta a SINC la microbióloga Erica Hartmann, de la Universidad Northwestern, “todavía no está del todo claro a qué debemos estar expuestos y cuándo, pero una falta de exposición a los microbios se vincula con enfermedades autoinmunes y alergias”.

Y del mismo modo que estéril no es mejor, tampoco privar a los niños de los alimentos más alergénicos los protege de las alergias, como solía creerse antes de que las evidencias mostraran lo contrario: introducir alimentos como el cacahuete o el huevo lo antes posible reduce el riesgo de alergias. En Reino Unido, estos ensayos se publicaron en 2015-16, y por ello los autores del estudio inglés citado plantean la posibilidad de que el cambio en las recomendaciones oficiales haya obrado el estancamiento de las alergias en los últimos años.

Curiosamente, si el consumo de alimentos alergénicos a edad temprana protege de alergias, en cambio, la exposición a ellos a través de la piel o las vías respiratorias antes de tomarlos en la dieta produce el efecto contrario. Esta hipótesis llamada de ‘exposición dual’, que ha ganado crédito en los últimos años y para la que se han propuesto mecanismos inmunológicos verosímiles, aconseja introducir dichos alimentos en la dieta antes de que el contacto respiratorio o cutáneo con sus alérgenos pueda promover la aparición de una alergia.

¿Qué otros factores favorecen las alergias?

Todo lo anterior no cierra el caso de los orígenes de la alergia y su crecimiento. Como señala el historiador médico Matthew Smith, autor del libro Another Person’s Poison: A History of Food Allergy, “lo cierto es que simplemente aún no sabemos qué está provocando la epidemia de alergia al cacahuete o el aumento en las tasas de alergias alimentarias”.

Entre los posibles factores adicionales, descontando la herencia genética, se proponen la carencia de vitamina D, el abuso de antibióticos y otras intervenciones que puedan dañar la microbiota digestiva, ya que a esta se le atribuye un papel protector contra las alergias por medio de la barrera del epitelio intestinal. Pero los científicos aún investigan qué otros aspectos de nuestro estilo de vida pueden estar disparando las alergias e intolerancias alimentarias, y por qué ciertas regiones, como Australia, son especialmente propensas.

¿Hay cura o tratamiento?

No hay ninguna cura para las alergias. La medida básica más obvia para los alérgicos o intolerantes es evitar los alimentos peligrosos. En el caso de las alergias, que entrañan mayor riesgo por la posibilidad de un choque anafiláctico, disponer de autoinyectores o lápices de epinefrina —los llamados EpiPens— puede salvar vidas.

Actualmente, se ensayan tratamientos por inmunoterapia oral (OIT, por sus siglas en inglés), consistente en introducir cantidades crecientes de los alérgenos en la dieta bajo supervisión médica para desensibilizar el sistema inmune.