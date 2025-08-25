Crisis en el sector textil sigue: marca de ropa infantil EPK entra en proceso de liquidación judicial

La Superintendencia de Sociedades informó que la sociedad Akmios S.A.S., conocida comercialmente como EPK inició un proceso de liquidación judicial, tras no superar dificultades financieras y buscando proteger acreedores y activos, según la Ley 1116 de 2006.
La sociedad, fundada en 2005 y con sede en Barranquilla, se dedicaba a la comercialización de prendas y accesorios infantiles en establecimientos especializados en diversas ciudades del país.
