Llueve menos y de ahorro, nada: ante escasez, EPM advierte interrupciones en el servicio de acueducto en Antioquia

La escasez de lluvias en el país sigue preocupando a autoridades y a las empresas que proveen de servicios públicos, pero, perece que no tanto a muchos usuarios. En Antioquia, la situación es alarmante y ya comienza a advertirse la posibilidad de interrupciones del servicio de agua en el departamento.
Y es que, los niveles de las cuencas que abastecen de agua son bajos y, por ejemplo, la quebrada Doña María, que hace parte del abastecimiento del sistema San Antonio de Prado, en el occidente de Medellín, disminuyó entre mayo y julio pasados, cerca de un 23 % la cantidad de agua disponible.