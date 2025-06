EPM explica por qué ocurrieron inundaciones en el Norte de Antioquia y qué hace para intentar mitigarlas

Entonces, ¿qué sucede cuando se dan estos caudales tan significativos? El embalse del Río Grande, que es el que recibe el agua de este río, se va llenando hasta que llega a una condición vertimiento, porque este embalse no tiene compuertas, para que cuando llegue a su máxima capacidad empiece a a botar el agua como si fuera básicamente como un balde que se va llenando y empieza a botar agua por la boquilla sin que se tenga un manejo preciso de esa descarga. ¿Qué es lo que nosotros hacemos típicamente? Tratamos es de ir planificando para que el embalse se vaya utilizando en el tiempo con la generación de la central.

“La generación no depende exclusivamente de EPM, la generación de nosotros depende de cómo se programa la generación de todo el país, es decir, XM que es el operador del sistema eléctrico, él recibe todos los días la disponibilidad de las plantas y el precio al que ofertan las plantas para salir generando cada día, todos los días se le entrega esa información a XM. ¿Qué está pasando? Cuando una planta está en condición de vertimiento, es decir, cuando su embalse ya está lleno, pues su precio para que salga despachada es el precio mínimo, el precio más bajo para aprovechar esa agua y no botarla. Nosotros venimos ofertando el precio de La Tasajera en los valores más bajos para poder salir despachados, pero como estamos en una temporada invernal en todo el país, pues hay muchos embalses que también están en esta condición de vertimiento y todos quieren generar al mismo tiempo, entonces cuando todos quieren generar al mismo tiempo y ponen el precio en el mínimo, XM tiene que poner a generar las plantas que él identifique con un mecanismo aleatorio.

Lo que ha sucedido es que en días pasados La Tasajera salía generando unos días sí y otros no, y eso hacía que efectivamente se diera mayor vertimiento. Lo que hemos venido haciendo es estar muy pendientes de que la planta pueda generar, estamos interactuando también con el operador del sistema para que pueda salir generando la planta y eso ha contribuido en alguna medida a mitigar esta situación. Lo que pasa es que son temas que no dependen exclusivamente de EPM, sino del sistema interconectado nacional. El día 18 de junio se dio un pico muy alto, llegamos a un caudal del orden de 174 metros cúbicos por segundo, y cuando evaluamos el agua que se fue por el vertedero, fue alrededor de 80 metros cúbicos por segundo, es decir que el efecto que tuvo el embalse puede mitigar una creciente que hubiese sido mucho mayor, porque hubiese tenido un caudal de más del doble inundando esa zona. El embalse entonces también cumple la función de regular esos picos de caudal que se presentan cuando hay fenómenos tan intensos como estos fenómenos de la Niña. Todo eso se lo explicamos a la comunidad, que realmente lo que se hizo fue tratar de mitigar una creciente natural del río y que pues hacemos lo que está en nuestras manos pero no es un asunto que podamos controlar del todo”.