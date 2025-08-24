¿Ya abrió la llave? EPM anunció reconexión del agua tras suspensión en sur del Valle de Aburrá

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció la reconexión del servicio de agua en el sur del Valle de Aburrá. El servicio estuvo suspendido por cuenta de las labores de modernización de la planta de La Ayurá.

“EPM inició el restablecimiento del servicio, de manera gradual, a los circuitos con interrupción de acueducto, luego de una jornada de resultados técnicos satisfactorios asociados a los trabajos de modernización de la planta La Ayurá”, señaló la Empresa Pública en un comunicado.

La interrupción de acueducto se realizó de manera escalonada en diferentes sectores del Distrito de Medellín y los municipios de Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Fueron 1,5 millones de usuarios los que se quedaron sin agua.

Hasta las 3:45 de la tarde de este sábado ya se había reconectado el servicio en 16 de los 31 circuitos que tenían interrumpción programada. Eso, dijo EPM, equivale a 780 mil usuarios a los que les reconectaron el servicio.

“Se continúa con el suministro, a través de carrotanques, en los sectores que están pendientes por normalizar la prestación del servicio, de acuerdo con los horarios previamente anunciados”, apuntó EPM.

Durante este 24 de agosto, afirmó EPM, se han suministrado 752.000 litros de agua potable en sectores residenciales, de salud, industrial y hotelero.

También se han entregado 650 bolsas de agua potable de cinco litros en centros de movilidad restringida.

“Cuando se restablece el servicio de acueducto después de una interrupción, el agua no regresa al mismo tiempo para todos los usuarios, pues las redes deben llenarse poco a poco desde los tanques de almacenamiento y este proceso toma un tiempo considerable. Las últimas viviendas o locales en contar nuevamente con el servicio son aquellas que están más cerca al tanque de almacenamiento de agua potable”, explicó EPM.