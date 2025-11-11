Si tiene agua o energía prepago de EPM, este puente festivo no va a poder hacer recargas

Los que tienen la energía y el agua prepago de EPM no podrán hacer las recargas de los pines de estos servicios durante este puente festivo. Todo porque la empresa de servicios públicos no tendrá disponible las redes tecnológicas por labores de mantenimiento, situación que también afecta a los pagos parciales y totales de la cuenta de servicios públicos mediante la plataforma Factura Web.
La medida comenzará a las 9:00 de la noche de este viernes 14 de noviembre y durará hasta las horas de la mañana del lunes festivo 17 de noviembre, ya que durante ese tiempo se hará la actualización y optimización de los procesos, además de la organización de los datos para mejorar la eficiencia y la continuidad de estos servicios de facturación y recaudo.