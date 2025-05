2.700 medallas y sueños cumplidos: el legado de W Élite tras 10 años

No ocultan que han pasado por momentos difíciles, pero al mirar hacia atrás reconocen que ha valido la pena tanto esfuerzo y que no quieren parar. “Queremos mostrar que somos una oportunidad para las empresas y personas, para que vean en los deportistas una posibilidad de invertir”, agregó Hernández.

La bogotana Mariana Peña, o “la Pecosa”, como se le conoce, buscará este año en Dinamarca lograr un nuevo título mundial, tras el conseguido en 2024 en Estados Unidos en la categoría damas 14 años.

“Llegué a esta familia hace tres años. Hay muchas personas detrás de cada pedalazo, entonces, además de uno buscar triunfos, también hay esfuerzo para retribuir todo ese sacrificio hacia nosotros”, comentó Peña.

Por su parte, Juan José Arango, quien creció en el barrio El Cairo, de Bello, sostiene que, si no fuera por el BMX, no sabría qué estaría haciendo. “Ser fuente de inspiración para muchos niños y jóvenes, especialmente de mi barrio, me llena de orgullo. Cada vez, tras los frutos alcanzados y el respaldo de este equipo, me doy cuenta de que las madrugadas y trasnochadas entrenando han valido la pena”, manifestó el bellanita, quien llegó desde 2021 a este equipo. Es actualmente el mejor piloto de la categoría júnior, y ya les da batalla a los élites. En el Internacional de las Luces de 2024 fue cuarto, y este año, en la primera válida nacional en Armenia, acabó segundo.